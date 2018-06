„Mein Kunst-Stück“ mit Christian Haake und einem vielschichtigen Zylinder

Absurde Zeitschichten

+ © Langkowski Christian Haake mit einem Zylinder, seiner absurden Arbeit „More than 70 hollow cylinders with some kind of reference to each other/artist edition/2015“. © Langkowski

Bremen - Von Ilka Langkowski. „More than 70 hollow cylinders with some kind of reference to each other/artist edition/2015“ heißt Christian Haakes Objekt, das er in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Der vielschichtige Zylinder trägt im Inneren etwas ganz Persönliches.