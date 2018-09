Abschleppaktion ist Zuschussgeschäft

Bremen - Innensenator Ulrich Mäurer hat die Reißleine gezogen. Seit Juli lässt der Sozialdemokrat Schrottautos abschleppen. Bis Ende August sind 128 Fahrzeugwracks auf den Haken genommen worden. Das geht aus einer Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage der FDP-Faktion hervor. Die Liberalen baten um Zahlen und Fakten, um Informationen zu Kosten und Abstellflächen.

Anwohnern und Geschäftsleuten sind am Straßenrand abgestellte Altfahrzeuge, die nicht mehr zugelassen sind und für die sich offenbar niemand zuständig fühlt, ein „echtes Ärgernis“. Hinzu kommen der Parkraummangel in diversen Stadtteilen sowie der „Vermüllungseffekt“, der von den Schrottautos ausgeht. Mäurer reagierte und gab mit dem „Erlass für das Abschleppen und Verwahren von Kraftfahrzeugen“ vom 14. Juni das Startsignal, nicht angemeldete Fahrzeuge sofort und ohne weitere Vorankündigung aus dem öffentlichen Straßenraum abzuschleppen.

Das Projekt läuft. Und geht auch ins Geld. Bislang sind laut Senat Kosten in Höhe von rund 35 .000 Euro angefallen. Pro Fahrzeug werden 195 Euro Abschleppgebühren plus maximal 80 Euro Standgeld im Monat fällig. Von den 128 abgeschleppten Autos sind weiteren Angaben zufolge bisher 17 verschrottet worden. Auch das kostet – pro Fahrzeug 39 Euro, summa summarum 663 Euro.

Auf der Bremer Haben-Seite stehen 6 .000 Euro, die Alteigentümer an Straf- und Abschleppkosten berappt haben sowie 2. 730 Euro Erlös aus dem Verkauf von neun Altfahrzeugen. Womöglich geht noch was: In 79 Fällen seien gegen die ermittelten Eigentümer Bußgeldverfahren eingeleitet worden. In 49 Fällen konnten die Eigentümer bisher nicht ermittelt werden.

Der Ordnungsdienst hat den Angaben zufolge noch 50 bis 60 Schrottautos im Fokus, die bis Ende des Jahres auf dem Abschlepplaster landen sollen. Abstellflächen für die Wracks gibt es an der Simon-Bolivar-Straße in Woltmershausen, an der Martinsheide in Vegesack und an der Reiherstraße in Oslebshausen. Dort ist der Parkplatz des ehemaligen Max-Bahr-Geländes angemietet worden. Der Mietpreis beträgt monatlich 1 134 Euro. Das Areal wird von Immobilien Bremen, der städtischen Liegenschaftverwaltung, bewirtschaftet.

Weiteren Flächenbedarf sieht der Senat nicht. „Die Wahrscheinlichkeit, dass die Kapazitäten der bestehenden Abstellplätze nicht ausreichen, ist gegenwärtig eher gering“, heißt es.

je