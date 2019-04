Abschied mit Tränen und Applaus

Bremen - Von Steffen Koller. Schluss, aus, vorbei: Mit „Wo ist nur mein Schatz geblieben?“ verabschiedet sich das langjährige Bremer „Tatort“-Duo von der Fernsehleinwand. 33 gemeinsame Folgen spielten die Schauspieler Sabine Postel und Oliver Mommsen die Kommissare Inga Lürsen und Nils Stedefreund. Doch nun heißt es Abschied nehmen. Und das viel niemandem leicht am Sonnabendabend bei der Preview im Kino „Cinemaxx“ – vor allem den Schauspielern nicht.

Es war vor rund drei Jahren, da deuteten Sabine Postel und Oliver Mommsen bereits an, dass bald Schluss sei. Ab da reifte die Idee: Wenn schon vorbei, „dann lassen wir es richtig krachen“, erinnerte sich Radio-Bremen-Programmdirektor Jan Weyrauch am Sonnabend. Und das Versprechen wurde eingelöst. Mit „Wo ist nur mein Schatz geblieben?“ geht eine 18-jährige Ära zu Ende, die dramatischer nicht hätte ausgehen können. 33 Folgen Verbrecherjagd, Intrigen, Schusswechsel und immer wieder innovative Krimis, die den Zuschauern bis heute im Gedächtnis geblieben sind.

Alles beginnt mit einer Frauenleiche. So weit, so unspektakulär. Doch was Regisseur und Drehbuchautor Florian Baxmeyer in den folgenden 90 Minuten auf die Leinwand zauberte, ließ kaum einen Besucher unberührt – und kaum ein Auge trocken. Statt wie in vielen Folgen davor gemeinsam den Täter zu finden, scheint es so, als würden Lürsen und Stedefreund nicht für, sondern gegeneinander arbeiten. Schicht für Schicht kommt ein dunkles Geheimnis ans Tageslicht, und der große Knall ist unausweichlich. Wie konkret das aussieht, wird am Ostermontag, 22. April, ab 20.15 Uhr in der ARD zu sehen sein. Einschalten! Es lohnt sich definitiv!

Für Sabine Postel bedeute der letzte Bremer „Tatort“ in dieser Besetzung „ein würdiges Ende“, sagte sie, nachdem sie sich unter tosendem Applaus Tränen aus dem Gesicht tupfte. „Ich bin gerührt.“ 39 Folgen in 22 Jahren hätten ihr „verdammt viel Spaß“ gemacht und „wir können stolz sein auf das, was wir in Bremen geschaffen haben“ fügte sie an. Für sie sei der aktuelle „Tatort“ ein „schöner, runder, großartiger Film“, den ihr „Lieblingsregisseur“ Florian Baxmeyer gemacht habe. Dieser sagte, es sei eine „harte Nuss“ gewesen, einen „so fulminanten Abschluss“ zu kreieren, bevor auch er konstatierte: „Es war eine wahnsinnig gute Zeit“. Und Oliver Mommsen? Der zeigte sich „unglaublich dankbar, mit dem besten Team der Welt“ gearbeitet zu haben. Das Team, das ließ den Abend dann mit Sekt und rund 500 Besuchern aus Sport, Politik und Kunstszene im Foyer des „Cinemaxx“ ausklingen.

Doch wie geht es weiter? So viel sei verraten: Es wird ab 2020 wieder gedreht und „natürlich“ werde auch in Bremen bald wieder auf Verbrecherjagd gegangen, so Programmdirektor Jan Weyrauch. Wer das zukünftig übernehmen wird, blieb offen. Man sei „an einem Team dran“, sagte Weyrauch. Nicht mehr, nicht weniger. Es bleibt also spannend.