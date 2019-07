Abschied für Radio-Bremen-Intendant Jan Metzger

Bremen – Noch ein paar Tage, am 31. Juli, dann endet die Amtszeit von Radio-Bremen-Intendant Jan Metzger. Am Dienstagabend hat der Sender ihn offiziell vor etwa 120 Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Kultur verabschiedet.

Noch-Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) betonte in seiner Rede, dass „wir starke öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten brauchen mit gutem Journalismus und Unterhaltung, um die Pluralität und Demokratie weiterhin zu stärken“. Metzger habe für „überraschende Aufbereitung“ von Programm gesorgt, um junge Menschen zu gewinnen. Mit „Bremen Next“ setze der Sender neue Akzente in ganz Deutschland.

Metzger, Jahrgang 1956, erinnerte an den Auftrag von Radio Bremen: „Informieren, bilden und unterhalten, um den Zusammenhalt und die Kommunikationsfähigkeit einer Gesellschaft zu erhalten und zu fördern.“ Er kenne kein anderes Bundesland, in dem es eine so „unglaublich enge Bindung“ zwischen dem Land, seiner Gesellschaft und dem Sender gäbe. Radio Bremen sei seit dem Krieg ein Teil der DNA des Landes Bremen geworden.

Rundfunkratschef Klaus Sondergeld lobte Metzgers strategische Impulse und seinen Überblick in schwierigen Zeiten. Metzgers Nachfolgerin wird, wie berichtet, Yvette Gerner.

gn