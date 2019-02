Trauergottesdienst: Abschied von einem Präsidenten

Bremen - Der Trauergottesdienst mit Staatsakt für den am Dienstag verstorbenen Bürgerschaftspräsidenten Christian Weber findet am Mittwoch, 20. Februar, um 10 Uhr (Einlass ab 9 Uhr) im Bremer Dom statt. Das teilte am Mittwoch die Sprecherin der Bürgerschaft mit. Es wird eine Trauerfeier sein, an der auch die Bürger teilnehmen können, so wie es dem 72-Jährigen gefallen hätte.

Der Hastedter war kein Präsident, der sich abschottete. Er ging auf die Menschen zu, öffnete das Parlamentsgebäude. Weber war am Dienstag einem Krebsleiden erlegen. Er war 20 Jahre lang Bürgerschaftspräsident und damit dienstältester Präsident eines Landtages in Deutschland. 28 Jahre saß er für die SPD im Parlament, bei der Bürgerschaftswahl am 26. Mai stand er erneut auf der Liste.

Die Einladungen für den Staatsakt sind am Mittwoch verschickt worden - es sind um die 1 000. Die Predigt bei der Trauerfeier hält Peter Ulrich. Es sprechen ferner Bürgermeister Carsten Sieling (SPD), Carola Veit, Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft, und Frank Imhoff, Vizepräsident der Bremischen Bürgerschaft. Außerdem hat die Bürgerschaft Yona Yahav, ehemaliger Bürgermeister von Haifa (Bremens Partnerstadt in Israel), zur Feier eingeladen.

Im Anschluss an den Staatsakt gibt es im Dom auch für die Bevölkerung die Möglichkeit, sich von Christian Weber am Sarg zu verabschieden, teilte die Sprecherin der Bürgerschaft, Dorothee Krumpipe, mit.

Für geladene Gäste ist im Anschluss ein Empfang im Festsaal des Parlamentsgebäudes geplant. Dabei sprechen neben Webers Frau Katharina Brabant auch Sülmez Dogan, Vizepräsidentin der Bürgerschaft, Landesrabbiner Natanel Teitelbaum und als enger Vertrauter Webers Ronald-Mike Neumeyer. Die Beisetzung soll einen Tag später im engsten Familienkreis stattfinden. Statt Blumen hat Christian Weber darum gebeten, die Wilhelm-Kaisen-Stiftung zu unterstützen, deren Vorsitzender er war.

Am Sonnabend, 16. Februar, kommt der koptisch-orthodoxe Generalbischof für Deutschland, Anba Damian, nach Bremen, um für Weber zu beten. „Ich bin sehr traurig über seinen Tod“, sagte Damian am Mittwoch. Der Gottesdienst soll um 17 Uhr in der St.-Antonius-Kirche in Sebaldsbrück (Sattelhof 2) beginnen und wird überwiegend in deutscher Sprache gefeiert. Der Tod des Bürgerschaftspräsidenten sei ein großer Verlust für Bremen, sagte Damian. Auf der Grundlage seines Glaubens habe Weber als bekennender Christ Politik gemacht.

Damian erinnerte sich an eine Szene, die in seinen Augen typisch für Weber war: „Zum Deutschen Evangelischen Kirchentag 2009 in Bremen hat er mich in seinem Haus aufgenommen, sein eigenes Bett für mich geräumt und für mich Kaffee gekocht.“

Damian will außerdem die koptisch-orthodoxe Gemeinde besuchen. gn/epd