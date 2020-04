Sulinger Kenneweg verlässt Park Hotel

+ Karsten Kenneweg Foto: KUZAJ

Bremen – Einst hat er im Park Hotel gelernt, vor drei Jahren übernahm der gebürtige Sulinger Karsten Kenneweg die Leitung von Bremens einzigem Fünf-Sterne-Hotel. Vor ein paar Tagen hat er das Haus im Bürgerpark, das zur Dorint-Gruppe – oder genauer: zur „Hommage Luxury Hotels Collection“ – gehört, verlassen. Nun will der 45-Jährige sich anderen Aufgaben widmen, wie er gegenüber unserer Zeitung sagte. „Das waren drei intensive Jahre, die mir viel Spaß gemacht haben. Mit dem Team haben wir viel erreicht“, betonte der dreifache Familienvater. Viele Jahre hatte Kenneweg, der aus einer Sulinger Hotelier-Familie stammt (sein Bruder Christian leitet das „Hotel zur Börse“), in Asien gearbeitet, Vier- und Fünf-Sterne-Häuser geführt. In Peking lernte er auch seine Frau kennen. Als „Meilenstein“ im Park Hotel bezeichnete Kenneweg die Renovierung des Hauses für zehn Millionen Euro. Und stolz ist er auch auf die Auszeichnung als „Hotel-Manager des Jahres 2019“.