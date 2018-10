Ablegen verboten: Polizei stellt erhebliche Mängel an Schiff fest

Bremen - Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei haben am Freitag auf einem Schiff im Neustädter Hafen derart erhebliche Mängel fest, dass der Kapitän mit seinem Schiff den Hafen bis zu deren Behebung nicht verlassen darf.

Im Rahmen einer Schiffskontrolle entdeckten die Polizisten Mängel im Umgang mit Abfällen und den Abwässern an Bord, heißt es in einer Pressemitteilung am Sonntag. Aufgrund der Verstöße gegen internationale Umweltbestimmungen mussten der 51-jährige Kapitän und ein weiteres Besatzungsmitglied eine Sicherheitsleistung in Höhe von 10.000 Euro hinterlegen. Das unter der Flagge von Antigua & Barbuda fahrende Schiff darf den Hafen bis zu der Behebung aller Mängel nicht verlassen.

Die Polizei Bremen ermittelt wegen Gewässerverunreinigung und dem unerlaubten Umgang mit Abfällen.

Rubriklistenbild: © dpa