„Abfluss-Fee“ und Wohnprojekte: Bremer Messe „Hanse-Life“ mischt Klassiker und Neuheiten

Von: Thomas Kuzaj

Teilen

Auf der „Invita“ in Messehalle 6 geht es am Mittwoch und Donnerstag, 14. und 15. September, um Aktivität in jeder Hinsicht. © M3B GmbH/Jan Rathke

Bremen – Es wird fleißig gepackt, aufgebaut und eingeräumt. . . die Vorbereitungen zur Verbrauchermesse „Hanse-Life“ sind im Gange. An fünf Tagen präsentieren sich insgesamt 500 Aussteller in sechs Hallen auf der Bürgerweide – von Mittwoch bis Sonntag, 14. bis 18. September. Was ist los auf der „Hanse-Life“? Fragen und Antworten zum Thema.

Was bietet die Messe?

Zunächst einmal die Klassiker im bewährten Themen-Mix. Die Palette reicht einmal mehr von Haushalt bis Wohnen, Beauty bis Wellness, Mobilität bis Mode. Auch Sport und Kulinarisches, Deko und Kunsthandwerk zählen wieder zu den Messe-Themen.

Was hat sich verändert?

Jahr für Jahr gibt es Feinjustierungen und Reaktionen auf aktuelle Trends. Dieses Mal zum Beispiel haben die Organisatoren um Kerstin Renken (Bereichsleiterin für Publikumsmessen) und Ingo Kleemeyer (Projektleitung) den „Do-it-yourself“-Bereich in Halle 2 umgemodelt. Kreativ-Workshops (Makramee, Dosen-Upcycling, Siebdruck) lenken den Fokus noch stärker aufs Mitmachen. In Messehalle 5 gibt es einen neu geschaffenen Outdoor-Bereich für Fahrrad, E-Scooter, Skateboard. Zu den Neuerungen zählt auch das „Wein-Special“ in Halle 3. Zu Live-Musik lassen sich hier beispielsweise kulinarische Kleinigkeiten und Weine regionaler Händler genießen. Ebenfalls im Ausschank: Craft Beer und handwerklich hergestellte Limonade.

Werden auf der „Hanse- Life“ auch wieder Produkt-Neuheiten ausgestellt?

Frisch aus der VOX-Show „Höhle der Löwen“: Gründer Thorsten Homma mit „bideo“ – das ist ein Toilettenpapierhalter, der das Papier mit Wasser befeuchtet. Karl-Heinz Bilz präsentiert die „Abfluss-Fee“ – eine Weiterentwicklung der herkömmlichen Abflussstöpsel, im Inneren mit einem Duft- und Reinigungsstein ausgestattet und in der Duschwannenversion zudem in der Lage, Haare abzufangen.

Wie süß! Honig-Turm auf der „Hanse-Life“. © Kuzaj

Gibt es Extra-Messen im Rahmen der „Hanse-Life“?

An Senioren richtet sich die „Invita“ am Mittwoch und Donnerstag, 14. und 15. September, in Halle 6. Am Sonnabend und Sonntag, 17. und 18. September, ebenfalls in Halle 6: „Trauzeit“ – alles rund um das Thema Hochzeit (und deren Vorbereitung). Auf dem Freigelände auf der Bürgerweide öffnet derweil am Sonnabend und Sonntag die „Grillgut“. Auf dieser Messe treten auch sechs Teams bei der fünften Bremer Landesgrillmeisterschaft gegeneinander an. Da geht‘s eindeutig um mehr als die Wurst. . .

Was zählt zu den Highlights der „Invita“?

Hier geht es unter anderem um innovative Produkte, die den Alltag erleichtern. So präsentiert eine Hannoveraner Manufaktur einen Design-Rollator, der aus stabilem Eisenbambus und recyceltem Aluminium von Hand gefertigt wird. Er wiegt etwa acht Kilogramm und lässt sich in der Höhe verstellen sowie zusammenklappen. Auch zwei alternative Wohnprojekte für Senioren stellen sich auf der Messe vor. Der „Greencarehof“ in Mellinghausen (in der Nähe von Sulingen) ist seit 20 Jahren in der Alpaka-Zucht aktiv und bietet ab Frühjahr 2023 ein Wohnprojekt an, bei dem sich die Bewohnerschaft aktiv am Hofgeschehen beteiligen kann. Parallel wird Hilfe bei der Bewältigung des Alltags angeboten. Ein ähnliches Konzept verfolgt der Verein „Natürlich to Huus“ aus Lingen, der gegenwärtig einen alten landwirtschaftlichen Betrieb – den Woltershof – zu „einer Hausgemeinschaft mit mehreren unterschiedlich großen, abgeschlossenen Wohnungen umbaut“, wie es heißt.

Wann öffnet die Messe?

Von Mittwoch, 14. September, bis Sonntag, 18. September, jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr. Ausnahme: am Freitag, 16. September, geht der Spaß bis 20 Uhr. Das „Wein-Special“ in Halle 3 öffnet normalerweise von 12 bis 20 Uhr – und am Sonntag, 18. September, in der Zeit von 12 bis 18 Uhr.

Was kosten die Karten?

Bei Online-Buchung kostet eine Tageskarte für Erwachsene zehn Euro. Eine „Feierabendkarte“ (für die Zeit ab 15.30 Uhr) gibt‘s für sechs Euro. „Happy Friday“ (zweite Person ab 15.30 Uhr frei): sechs Euro. Familienpreis (zwei Erwachsene mit ihren Kindern unter 18 Jahren): 26 Euro. Auf der Bürgerweide kosten alle Karten jeweils einen Euro mehr, so die Organisatoren. Online-Tickets gibt es unter dieser Adresse.