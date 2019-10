Ein Abend für Genießer

Bremen - Von Martin Kowalewski. Die Bühne in bläulichem Licht, eher ernste Synthie-Klänge, dazu Nachrichten auf Englisch. Das Publikum wartet gebannt. Dann tritt „Barclay James Harvest feat. Les Holroyd“ auf die Bühne des Metropol-Theaters. Die etwa 1 300 Zuschauer empfangen die Band am Sonnabendabend mit einem kräftigen Applaus.

Nach der Auflösung von „Barclay James Harvest“ 1998 gibt es zwei Bands, die mit dem Material weiterarbeiten. Auch Holroyds ehemaliger Bandkollege John Lees ist aktiv mit „John Lees‘ Barclay James Harvest“.

„Who do we think we are?“ von 1993 ist der erste Song des Abends. Eine düstere Eröffnung in edlem Rock, durchaus gewagt. Holroyd, inzwischen 71, spielt Bass und singt. Das Altbekannte der Band ist gleich zu spüren, Progressive-Rock, der sich was traut. Den eher älteren Zuschauern gefällt es – Applaus!

Bald erklingt „Mockingbird“. Holroyd blickt ins Publikum, das den bombastischen Sound genießt. Es wird heller auf der Bühne, die nun von roten Farbtönen erleuchtet wird. Bei „Sip of wine“ klatschen die Leute mit, knackige Gitarrenriffs, schillernde Hammond-Sounds, ein gelungenes Klangpanorama.

Ein Konzert mit viel musikalischer Feinarbeit. „Victims of circumstance“ ist angereichert mit vielschichtigen Drum-Rhythmen und einem langen, sphärischen Klaviersolo. Holroyd wechselt gekonnt zwischen hoher und tiefer Stimmlage und entlockt seiner Stimme ganz verschiedene Klangfarben. Gitarrist Michael Byron Hehir glänzt den ganzen Abend durch mit langen, vielseitigen und einfach sehr gut ausgefeilten Soli.

Nach der Pause: Ein Set mit drei Gitarren, der Drummer sitzt und spielt auf einer Trommelkiste. „Welcome to the show“ und weitere Songs entfalten Unplugged-Feeling, lediglich Solo-Gitarrist Hehir ist verkabelt. Letzter Song vor der Zugabe ist „Hymn“. Eine sphärische Einleitung. Der Song ist zu erahnen, dann schlägt Holroyd die bekannten Akkorde durch. In einem Rutsch steht der Saal auf. Viele Zuschauer zücken ihre Handys und filmen. Nicht ganz so bombastisch wie die Studio-Version, gewinnt der Song in der etwas härteren Live-Version einige neue Seiten, vor allem durch die filigrane Arbeit von Hehir an der Gitarre. Bei der Zugabe schlägt „Life is for living“ ähnlich ein. Der Ort des Genusses ist zum kochenden Konzerttempel geworden.

Matthias Schmidt-Barnarius (61) aus Bremen hätte sich die Top-Stücke etwas eher im Set gewünscht. Dennoch gefällt ihm das Konzert gut. Er mag den orchestralen Rocksound von „Barclay James Harvest“. „Wir haben dazu während unserer Studienzeit in den 80ern getanzt“, sagt seine Frau Uta (61).