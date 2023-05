Ab zur Party: Boulevardtheater Bremen erntet mit „Die Fete endet nie“ stehende Ovationen

Von: Martin Kowalewski

Im Eltern-Taxi zur Fete: Mama Sophie (Inga Jamry) am Steuer, Tochter Lydia (Sarah Kluge) daneben und eine tanzende Frau (Josefine Heidt) im Hintergrund. © Boulevardtheater Bremen

Das Boulevardtheater Bremen hat mit der Komödie „Die Fete endet nie“ einen Volltreffer gelandet. Nach der Premiere gab‘s stehende Ovationen.

Bremen – Die Eltern waren letztlich wie ihre Kinder – unbeholfen auf dem Weg zur ersten Liebe. Umso spannender, wenn man sich nach vielen Jahren zufällig wiedertrifft. Die musikalische Komödie „Die Fete endet nie“ von Michael Kuhn und Kenny Friedemann lässt die 80er im Boulevardtheater im Tabakquartier aufleben.

Ab zur Party! Mama und Papa sorgen fürs Eltern-Taxi. Die Front-Silhouetten von Autos aus Holz sind angedeutet. Sophie (Inga Jamry) hinterm Steuer singt mit bei „Like a virgin“. Hinter ihr und Tochter Lydia (Sarah Kluge) erhebt sich eine tanzende Frau (Josefine Heidt) mit anmutigen Bewegungen. Madonna-Esprit bei der Autofahrt! Ganz vernünftig ist das vielleicht nicht. Immerhin sieht sich Tochter Lydia einmal genötigt, ins Lenkrad zu greifen. Sie ist sichtlich wenig amüsiert und zeigt das mit einem typischen Gesichtsausdruck eines genervten pubertierenden Teenagers. Etwas später läuft „Beach girls don’t cry“. Und wieder agiert Heidt im Hintergrund – mit schwarzem Tuch im Haar, aber einer Leder-Corsage provokant gekleidet.

Tiefe Geschmacksunterschiede zwischen den Generationen zeigen sich auch auf der Fahrt von Marc (Lukas Baeskow) und Vater Pierre (Marco Linke). Hier geht es um einiges handfester zu. „Eye of the tiger“ erklingt, und Papa ist am Lenkrad auch mit seiner Gestik voll in Fahrt. Hinten erhebt sich ein Mann (Daniel Elias Böhm) mit roten Boxhandschuhen, sehr gut passend zu der dargestellten roten Auto-Front, und macht zackige Box-Bewegungen. Wilde Energie und Sound der 80er. Eine witzige Szenerie, mit bescheidenen Mitteln umgesetzt. Papa Pierre stellt klar: Rocky guckt man auf VHS. Mehr Retro geht nicht. Für den Nachwuchs geht es zur Party.

Die Handlung geht weiter mit einem witzigen und bunten Abend der Eltern. Pierre und Sophie erkennen sich als Verliebte von früher wieder und gehen spontan in ein Lokal mit Live-Musik. Zeit für einen Cocktail und einen Plausch über früher. Und die alte Zeit der 80er kommt auf die Bühne, weshalb auch eigene Rollen für die jugendlichen Sophie (Sarah Kluge) und Pierre (Lukas Baeskow) vergeben sind. Da ist etwa eine Schulszene von damals. Eine Freundin von Sophie (Josefine Heidt) macht mit jugendlicher Unbeschwertheit deutlich, wie süß sie einen Lehrer findet. In ihrer Stimme lässt sich eine dezente Zahnspangen-Prägung erahnen. Heidt zeigt eine beachtliche Vielseitigkeit. Sie spielt auch Poupette, die Urgroßmutter der jungen Sophie, die unter anderem amüsant über das aufklärt, was an Männern wichtig sein soll.

Auf einer Party in den 80ern wird es deutlich. Gefühle zu zeigen war auch schon bei den Eltern in deren Pubertät keine einfache Sache – abblitzen lassen aus Unsicherheit und eher hilflos aufgesetzte Coolness? „Ich tanz‘ doch nicht mit Kindern“, sagt Sophie. Doch bald tanzen die beiden innig. Und das kleine Abenteuer geht noch weiter mit Phantasie und einer Lüge.

Ein wertvolles Geschenk vom Geliebten ist eine Trillerpfeife. Die junge Sophie kommt ins Schwelgen, da Pierre die Pfeife zwischen seinen Lippen gehabt hat, wie sie mutmaßt. „Passt“, findet ein Zuschauer. Dieser hat seine Frau in der Schulzeit kennengelernt und ist im Erwachsenenalter mit ihr zusammengekommen, erzählt er in der Pause. Die erwachsene Sophie muss leider erfahren, es war eine Pfeife von Pierres Papa.

Boulevardtheater Bremen: Live-Band sorgt für Konzert-Feeling

Das Stück entpuppt sich als eine witzige und schauspielerisch sehr gelungene, durch und durch lustige Verarbeitung von doch so alltäglichen Erscheinungen. Auch die Theaterband hat einen beachtlichen Anteil an diesem mitreißenden Abend. Sie bietet eigene Versionen bekannter Ohrwürmer von damals. „Forever young“ erklingt so als feurige Rockversion. Die Live-Band bringt unterschwellig einen Hauch von Konzert-Feeling ins Stück.

Das Boulevardtheater Bremen hat mit dem Stück wieder einen Volltreffer gelandet. Die etwa 300 Zuschauer im Theater spenden stehende Ovationen.

Die musikalische Komödie „Die Fete endet nie“ von Michael Kuhn und Kenny Friedemann ist im Boulevardtheater, Am Tabakquartier 8, bis zum 25. Juni zu sehen. Nächste Termine: 19., 20. Mai, 20 Uhr, 21. Mai, 15 Uhr. Tickets ab 33 Euro gibt es in den Geschäftsstellen unserer Zeitung.