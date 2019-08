Plattbodenschiffe sind die Stars bei den „Schippertagen“ in Bremerhaven

Bremerhaven rüstet sich für eine Armada von Plattbodenschiffen. Mit den „Schippertagen“ von Freitag, 16. August, bis Sonntag, 18. August, soll den Bootseignern und ihren charismatischen Schiffen an drei Tagen der Hof gemacht werden – Shantys, Bratwurst und kleiner Markt inklusive. „Schließlich ging früher ohne diesen Schiffstyp an den deutschen und niederländischen Küsten nichts“, sagt Raymond Kiesbye, Chef der Tourismus-Gesellschaft „Erlebnis Bremerhaven“.

Bremerhaven - Aaken, Bojer, Ewer, Galioten, Kuffen und Tjalken bildeten wegen ihres geringen Tiefgangs die wichtigsten Verkehrs- und Transportmittel im Wattenmeer und über den Ärmelkanal. Ihre besondere Bauform gab ihnen den Namen: Die „Plattböden“ verfügen nicht wie andere Schiffstypen über einen Balkenkiel auf der Unterseite des Rumpfes. Dadurch haben sie einen sehr geringen Tiefgang und ihr Unterwasserschiff ist flach wie ein Plätteisen. „Die besondere Bauform machte Plattbodenschiffe lange Zeit für den Handelsverkehr an der Küste so wertvoll“, fährt Kiesbye fort. So konnten die Plattbodenschiffe selbst bei Niedrigwasser noch deutlich weiter herumschippern als Kielschiffe und bei Ebbe ließen sie sich einfach auf das Watt trockenfallen und warteten ab, bis das Wasser zurückkam.

Zu den „Schippertagen“ werden rund 20 Plattbodenschiffe im Alten Hafen erwartet. Für die Einlaufparade am Freitagnachmittag um 15 Uhr öffnen sich die Brücken in den „Havenwelten“. Freuen darf sich das Publikum auch auf das spektakuläre Drehen der Glasröhrenbrücke. Untermalt wird das seltene Ereignis mit Live-Musik: Zum ersten Mal kommt der wandernde Pianist Josef Barnickel mit seinem Flügel in die Seestadt.

Zeitgleich startet auch das Bühnenprogramm, das bis Sonntagabend von maritimen Sounds bestimmt wird. Shantychöre singen von fernen Ländern, Abenteuern auf den Weltmeeren, von Sehnsucht, Fernweh und dem Leben hinterm Deich. Mit ordentlichem Schwung präsentieren die „Hamburger Lokalpiloten“ am Sonnabend, 17. August, um 14 Uhr ihre Eigenkompositionen. Dynamischen Groove bringt dann Emanuel Jahreis als One-Man-Band am Sonntag um 16 Uhr auf die Bühne. Partybands runden an allen drei Tagen das Geschehen am Alten Hafen ab, darunter die elf Vollblutmusiker von „Delicious Devine“. Wem die „Schippertage“ Lust auf die Weserfahrt mit einem Traditionssegler gemacht haben, der kann die „Atyla“ besteigen. Üblicherweise in heimischen spanischen Gewässern unterwegs, bietet der Zweimaster Halbtagestörns von rund drei Stunden an. Der einem Entdeckungsschiff des 16. Jahrhunderts nachgebaute Segler öffnet zudem am Sonnabend von 11 bis 13 Uhr und am Sonntag von 16 bis 18 Uhr seine Luken zum „Open Ship“. Die „Atyla“ liegt an der Westseite des Neuen Hafens hinter der „Geestemünde“. je