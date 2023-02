A27 nach Unfall bei Bremerhaven seit Stunden gesperrt

Von: Sebastian Peters

Die Autobahn ist bereits seit Montagmorgen gesperrt. (Symbolbild) © Sebastian Peters

Ein Unfall mit einem Autotransporter blockiert seit Montagmorgen die A27 bei Bremerhaven in Richtung Cuxhaven. Die Sperrung soll noch bis 22 Uhr andauern.

Loxstedt – Am Montagmorgen, 27. Februar 2023, hat sich auf der Autobahn 27 in Richtung Cuxhaven ein schwerer Unfall ereignet. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe von Bremerhaven, als ein Autotransporter im Bereich der Anschlussstelle Bremerhaven-Süd von der Fahrbahn abkam, durch die Leitplanke brach und neben der Straße umkippte.

Unfall auf der A27: Autobahn bei Bremerhaven Richtung Cuxhaven noch bis 22 Uhr gesperrt

Gemäß einer Mitteilung der Polizei wurde der 22-jährige Fahrer des Lastwagens bei dem Vorfall leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen hohen sechsstelligen Betrag.

Um die Bergung des beschädigten Fahrzeugs durchzuführen, bleibt die Autobahn 27 von der Anschlussstelle Bremerhaven-Süd bis Bremerhaven-Wulsdorf bis etwa 22 Uhr gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet, um die Verkehrsteilnehmer sicher an ihre Ziele zu leiten.