Wilde Szenen auf A27 bei Bremen: Verfolgungsjagd endet mit mehreren Verletzten

Von: Fabian Raddatz

Schreckliche Szenen auf der A27 bei Bremen: Ein Golf GTI kracht in einen Audi. Doch anstatt anzuhalten, flüchtet der VW-Fahrer. Dann knallt es erneut.

Bremen/Oyten – Drei Schwerverletzte, dazu ein riesiges Trümmerfeld: Das ist das Ergebnis einer Verfolgungsjagd, die auf der A27 in Bremen begann und im Bremer Kreuz auf der Autobahn A1 mit einem schweren Unfall endete. Wild-West am Freitagmittag auf der Autobahn.

Die Autos hatten nach der Verfolgsjagd nur noch Schrottwert. © Nord-West-Media TV

Was war passiert? Im Bremer Bereich der Autobahn kracht ein Golf GTI in einen Audi. Doch anstatt anzuhalten, ergreift der Golf-Fahrer die Flucht. Der Audi fährt hinterher. So fahren die beiden beschädigten Fahrzeuge kilometerweit über die Autobahn.

Verfolgungsjagd mit mehreren Verletzten nach Unfall auf A27 bei Bremen: Stundenlange Vollsperrung

Dann kracht es am Bremer Kreuz nahe Oyten erneut: Der Golf rammt einen Renault und katapultiert ihn gegen die Leitplanke. Der GTI dreht sich um die eigene Achse. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit, haben nur noch Schrottwert.

Während die beiden Insassen des Audis unverletzt bleiben, müssen andere Unfallbeteiligte verletzt ins Krankenhaus. Die zwei Personen im Renault erleiden schwere Verletzungen, auch der Golf-Fahrer wird schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

Schwerer Unfall um Bremer Kreuz: Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Die A27 in Richtung Hannover bleibt stundenlang voll gesperrt. Auf dem Asphalt erstreckt sich ein riesiges Trümmerfeld. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den Unfallverursacher. Eine Polizeisprecherin erklärte gegenüber kreiszeitung.de, dass der GTI-Fahrer keinen Führerschein besitzt und deshalb wohl Reißaus genommen hat.

Die Höhe des Schadens gab die Polizei mit etwa 25.000 Euro an. Derzeit laufen die weiteren Ermittlungen, so die Beamten. Dazu werden Zeugen gesucht. Wer etwas von den Unfällen am Freitagnachmittag mitbekommen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Verden unter 01202/9960 zu melden.