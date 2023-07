Kult-Kneipe „Eisen“ mit Ansage an DAZN und Sky: „935 Euro an Euch gezahlt“

Von: Fabian Raddatz

Frust bei Fans: In der Vergangenheit haben viele Fußball-Streaming-Anbieter ihre Preise erhöht. © Harald Hinze & Rolf Vennenbernd/dpa (Montage)

„Im Juni kein einziges Fußballspiel gezeigt und dafür gezahlt.“ Die Bremer Kultkneipe „Eisen“ geht mit einer Ansage an DAZN und Sky Sport auf Twitter viral.

Bremen – Für Fußball-Fans gehört es mittlerweile zum Alltag: Der Streamingdienst-Anbieter hat mal wieder die Preise erhöht. Bundesliga-Fans müssen mittlerweile 30 bis 50 Euro im Monat berappen, um ihren Lieblingsverein spielen sehen zu können. Für Kneipen und Lokale ist es dagegen noch viel teurer, sie müssen für eine Bundesliga-Lizenz rund 300 Euro auf den Tisch legen – pro Monat.

Dagegen hat sich nun die Bremer Kultkneipe „Eisen“ Luft gemacht – und dabei offensichtlich bei vielen Fußball-Fans einen wunden Punkt getroffen. Rund eine Million Mal wurde der Beitrag auf Twitter bislang angezeigt, bereits nach einem Tag sammelte er knapp 10.000 Likes ein.

Eisen geht mit Ansage an DAZN und Sky Sport viral – „935 Euro an Euch gezahlt“

Gerichtet an die Streamingdienst-Anbieter DAZN und Sky Sport schreibt die Kneipe: „Im Juni haben wir kein einziges Fußballspiel gezeigt und dafür 935 Euro an Euch gezahlt. Wir kennen außer uns eigentlich keine Kneipe im Bremer Viertel mehr, die diesen selbstzerstörerischen Service anbietet.“

Und weiter: „Wir haben Verständnis für die Unkosten, die Ihr erwirtschaften müsst, aber vielleicht solltet Ihr Euer Geschäftsmodell überdenken.“ In der Kneipe würde niemand mehr Champions League gucken, so das Eisen-Team – das „berührt hier niemanden mehr“. Und beim DFB-Pokal? „Bayern oder RedBull als Dauersieger... sobald Werder & FCSP [FC St. Pauli, Anm. d. Red.] ausgeschieden sind, kann der Fernseher eigentlich aus bleiben“, schreibt die Kneipe.

Ihr Vorschlag: „Macht meinetwegen eigenes ein Bezahlmodell für Leute, die sich arabische Öldiktaturen gegen russischen Oligarchen anschauen wollen. Und ein Bezahlmodell für all die, denen Bundesliga und 2. Liga reicht. Denn wir sind das Fundament des Fußballs. Noch.“

Eisen schießt gegen Streaming-Anbieter – und erntet viel Zuspruch: „Wahre Worte absolute Zustimmung“

Auf Twitter erntet der Post viel Zustimmung: „Ganz starkes Statement und nur Liebe für von einem HSVer“, heißt es etwa in einem der Kommentare. Ein anderer Nutzer fragt: „Im Juni 953tacken ? Bin ich lost oder warum so viel.“ „Wir können nur Jahresverträge abschließen. Und in den 3 Monaten ohne Fußball zahlen wir so halt für Nichts“, so die Antwort des Eisen-Teams.

Ein User, der behauptet, für Sky zu arbeiten, schreibt: „Kann euren Unmut verstehen. Aber die Konkurrenz durch DAZN und Amazon ist sehr groß. Hier im Laden, gerade beim Sport gibt es viele Menschen mit Leidenschaft und wir reißen uns täglich den Arsch auf. Sind auf Kante genäht. Haben Zukunftsängste.“

Die Antwort des Eisen-Teams darauf: „No offense! Die Entscheidungen werden sicherlich auf anderen Ebenen getroffen und treffen sowohl Euch als auch uns. Nur wenn das Konzept Fußballsender nicht langsam anders gedacht wird, als einfach weiter an allen gewohnten Schrauben zu drehen, wird das nicht gut enden.“

„Sky/Dazn wollen keine fussballkneipen, sondern privat-abo-kunden“

In ein ähnliches Horn bläst auch ein Nutzer, der sich „cornholio“ nennt. Er schreibt: „In ganz Berlin gibt es gerade einmal <100 Kneipen, die noch sky haben, noch weniger dazn und noch weniger rtl+ vor einigen Jahren hatten wir locker das 4fache. Es lohnt einfach kaum mehr.“ Seine Vermutung: „sky/dazn wollen keine fussballkneipen, sondern privat-abo-kunden.“