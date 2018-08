„Eis, Eis, Baby“: Musik, Witz und Seitenstiche

Bremen - Von Lara Terrasi. Strand, Palmen, Meer und Eis – diesen Traum hat sich die junge Jessica erfüllt. Von Bautzen nach Ibiza, um sich ihren Traum zu erfüllen: „Eis, Eis, Baby“. Die gleichnamige Komödie im Packhaustheater im Schnoor bringt die 90er Jahre auf die Bühne zurück.

Kurz vor der Neueröffnung findet Jessica neben ihrer Eisdiele Lucy. Im typischen Outfit der 90er Jahre à la „Tic Tac Toe“: Minirock, knappes Oberteil und Rasta-Frisur. „Ich hatte eine anstrengende Nacht, hab' gesten eine zehn-jährige Beziehung beendet.“ „Oh, Mann, das tut mir leid.“ „Ach, ist nicht so schlimm, war ja nicht meine.“

Dieses Gespräch ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft zwischen Jessica aus Bautzen und Lucy. Wenn doch nur der nervige Bratwurstheini von nebenan nicht wäre. Mit seinem Grill, der den ganzen Strand in Rauch einhüllt, verjagt er alle Kunden von Jessica. Und auf ihren Freund Ronny ist auch kein Verlass. Der macht sich eine schöne Zeit in Deutschland und enttäuscht sie immer wieder.

Doch prompt setzt sich die quirlige Lucy für ihre neue Freundin ein und will dem Bratwurstheini das Leben schwermachen: „Du, die 80er haben angerufen, die wollen ihre Bauchtasche zurück.“ Der Mann ist aber nicht „die hellste Kerze auf der Torte“ und nimmt es sich nicht zu Herzen. „Weißt Du, Jessica, nicht alle Männer sind Idioten. Viele sind auch Vollidioten.“ Dieser „weise“ Spruch verbessert Jessicas Laune zumindest ein bisschen.

„Schlimmer geht’s immer“

Ganz nach dem Motto „Schlimmer geht’s immer“ wird die Jungunternehmerin auch noch von ihrer Konkurrenz erpresst. Wenn sie nicht augenblicklich ihren Laden schließt, bestehe die Gefahr, dass Salmonellen in ihr Eis geraten. Der Niederländer von der „Leck und Schleck Gmbh“ möchte sein Stieleis groß rausbringen. „Kennen Sie schon die Sorten Flutschi-Lutschi-Zunge oder den Crazy Dick?“ Nein? Gibt es bei uns auch leider nicht zu kaufen. „Wer sind Sie denn überhaupt? „Call me Mr. Raider, call me Mr. Wrong, call me insane, call me Mr. Vain.“ Bei seinem urkomischen Tanz bleibt dem Publikum gar nichts anderes übrig, als laut loszulachen und zu kreischen. Seitenstiche sind garantiert.

„Im Gegensatz zu Ihnen biete ich laktosefreies und veganes Eis an“, sagt der Holländer. Natürlich hat Lucy auch dazu wieder die passenden Sprüche parat: „Veganer bekommen keine Kinder, sondern Sprösslinge. Veganer sterben auch nicht, sie beißen ins Gras.“ Dass Lucy eine wahre Freundin ist, stellt sie erneut unter Beweis. „Wir müssen uns eine bessere Marketingstrategie überlegen.“ Dazu gehört als allererstes ein neues Styling für Jessica. Die Latzhose wird aufgemacht und das T-Shirt so umfunktioniert, dass der Bauch frei wird. Die Eissorten „Limette-Chili“ und „Mango-Basilikum“ werden zum Probieren an das Premierenpublikum verteilt.

„Schickes Hemd tragen Sie, wenn das in Mode kommt, dann haben Sie es schon“, sagt die vorlaute Jessica zu einem Zuschauer. Der nimmt’s mit Humor und lacht. Wie es sich für einen guten Schluss gehört, gibt es ein Happy-End. Die Zugabe ist spektakulär, es sei nur so viel gesagt: Die 90er Jahre sind nach Bremen zurückgekehrt, mit wunderbaren Schauspielern und flottem Gesang. Eine gelungene Premiere!

„Eis, Eis, Baby“ steht im Packhaustheater im Schnoor bis Oktober auf dem Spielplan.