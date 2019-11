„Das ist Kunst“: „Let´s Dance“ in der Stadthalle

Die Favoriten der Jury: „Let’s-Dance“-Gewinner Pascal Hens und Partnerin Renata Lusin. Fotografen durften bei „Let´s Dance“ in Bremen nicht ohne Einschränkung arbeiten, deshalb hier ein Bild des Veranstalters.

Bremen - Im Fernsehen war er der „Gewinner der Herzen“, bei „Let’s Dance – Die Live-Tour“ stimmte das Publikum per Handy für ihn und machte ihn zum „Dancing Star Bremen“: Gemeinsam mit der Profitänzerin Isabel Edvarsson holte der gehörlose Schauspieler und Kampfkunst-Meister Benjamin Piwko vor 8000 Zuschauern den ersten Platz bei der Show in der Stadthalle (ÖVB-Arena).

Während einer gefühlvollen Rhumba zu einer sehr tanzbaren Version von „Shallow“ setzt mitten im Song die Musik aus. Edvarsson hält sich demonstrativ kurz die Ohren zu, die Choreografie hat sie für einen Augenblick aus dem direkten Paartanz herausgeführt.

Das Paar tanzt unbekümmert weiter. Sekunden vergehen. Der Saal ist still. Dann setzt die Musik wieder ein. Und das Paar ist immer noch im Takt. Die Jury lobt die besondere Kommunikation zwischen den beiden.

Mit viel Temperament zeigen die beiden einen Paso Doble zu einer orchestralen und flamencoinspirierten Version des „Depeche-Mode“-Klassikers „Enjoy the Silence“. Da steckt Akrobatik drin. Piwko rollt seine Partnerin über den Rücken. Juror Joachim Llambi meint, hier ein ganz kurzes Wackeln gesehen haben. „Dann hat er seine Muskeln ausgepackt“, sagt Llambi und lobt, wie Piwko das in der Bewegung nahezu unmerklich ausgeglichen hat.

Das Publikum applaudiert und es zeigt in Gebärdensprache das Zeichen für „Applaus“, das es am Anfang der Show von einer Gebärdensprachendolmetscherin gelernt hat. Dafür heben die Zuschauer die Hände, spreizen die Finger und bewegen die Hände schnell zu den Seiten hin und her.

Obgleich er nur wenige Punkte bekommen hat, ist auch der Comedian Oliver Pocher ein Star des Abends. Moderator Daniel Hartwich sagt es schon zu Beginn der Show: „Ein bisschen Halloween ist auch dabei. Pocher macht den Freddie Mercury.“ Pocher macht das mit Stolz und einer coolen Perücke.

Zusammen mit seiner Tanzpartnerin Christina Luft tanzt er einen Paso Doble zu einer mit Flamenco angereicherten Version des „Queen“-Klassikers „Bohemian Rhapsody“. Als Pocher seine Partnerin anhebt und trägt, muss diese schon mal mit dem Knie nachhelfen, um sich zu halten.

Der Tanz wirkt wild. Die Jury vermisst neben vielen Show-Elementen den Paso Doble. „Der ist nicht gekommen“, sagt Jorge González, bemüht sich aber um Versöhnung: „Das ist Kunst.“

Besser kommen die beiden später mit einem Charleston weg. Darin: akrobatische Elemente. Pocher hebt Luft hoch und diese macht einen Salto. „Pure Energie“, sagt Jurorin Motsi Mabuse. González lässt Pocher zu sich kommen und prüft, ob es sich nicht um einen Zwillingsbruder handelt. Er sagt: „Das zeigt, tanzen ist Dein Leben.“

Zuschauerin Sina Niehoff (28) aus Dötlingen hat das Team Pocher/Luft bei der Abstimmung gewählt. Das Gewinner-Team hat ihr auch sehr gefallen. Mareike Pasker (28) aus Wildeshausen sagt: „Es war schon cool, als es da auf einmal still war.“ Beide finden die Bremer Show sehr gelungen.

Die Lieblinge der Jury waren allerdings andere. „Let’s-Dance“-Gewinner Pascal Hens und Partnerin Renata Lusin sowie das Paar Rebecca Mir und Massimo Sinató, 2012 bei „Let’s Dance“ auf den zweiten Platz gekommen, erhielten mit virtuosem Tango und Salsa ausschließlich Bestnoten.

Auch die mehr als 8000 Zuschauer bewegen sich an diesem Abend: Sie lernen einen Publikumstanz – und der lässt sich auch im Stehen gut tanzen. Die drei Juroren zeigen, wie es geht: Er wird vorwiegend mit den Armen getanzt, die Hände gehen nach links und rechts, nach oben und unten. Links und rechts klatschen, die Arme umeinander kreisen lassen. Damit kommt jeder zurecht, eine muntere Sache.