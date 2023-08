„Maritime Tage“ mit 80 Schiffen und 60 Konzerten in Bremerhaven

Von: Jörg Esser

Zu den „Maritimen Tagen“ werden in Bremerhaven vom 16. bis 20. August rund 420 000 Besucher erwartet. Und es wird auf schönes Wetter wie hier 2022 gehofft. © Erlebnis Bremerhaven/Tanja Mehl

Mit den „Maritimen Tagen“ will sich Bremerhaven als maritime Hafenstadt präsentieren. 80 Schiffe gehen im Neuen und Alter Hafen vor Anker. An Land erklingen 60 Konzerte.

Bremerhaven – Der Countdown läuft. Schon bald starten die „Maritimen Tage“ in Bremerhaven. Die Organisatoren haben die Veranstaltungszeit von Mittwoch, 16. August, bis Sonntag, 20. August, mit einem prallen Programm und diversen Highlights gefüllt. Unter anderem gehen im Alten und Neuen Hafen bis zu 80 Windjammer und Segler, Motorboote und Dampfschiffe vor Anker. Dazu zählen als Lokalmatadorin der Dreimaster „Alexander von Humboldt II“ sowie die „Nao Victoria“, ein Nachbau des Geschwaderschiffs „Victoria“ vom portugiesischen Weltumsegler Ferdinand Magellan.

Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD) wird das Mega-Hafenfest am Mittwoch, 16. August, um 16 Uhr eröffnen. Er sagt: „Wir wollen Bremerhaven von seiner besten Seite präsentieren. Und mit einem vielfältigen Programm zeigen, was uns als maritime Hafenstadt ausmacht.“ „Wir freuen uns über volle Häuser“, sagt Tourismus-Chef André Lomsky von der städtischen Gesellschaft „Erlebnis Bremerhaven“ zur Buchungslage in den Herbergen. „Für Kurzentschlossene besteht aber noch die Möglichkeit, Zimmer zu buchen.“ Erwartet werden rund 420 000 Besucher.

Gut 60 Konzerte sind auf vier Bühnen geplant. Als „Headliner“ werden Andreas Kümmert und die junge Popsängerin Loi angepriesen. Mit dabei sind auch das Duo „Klaus und Klaus“ sowie die Partyband „Heat“. Für maritimes Flair sorgen zahlreiche Shantychöre. Erstmals findet zudem ein „Neus-Festival“ statt. Organisiert von der Kreativszene Bremerhavens bringt es elektronische Musik internationaler DJs auf die Bühne am Nordende des Neuen Hafens, sagt Lomsky. Den musikalischen Schlusspunkt setzt am Sonntagabend (20. August, 19.45 Uhr) das Philharmonische Orchester des Stadttheaters mit einem Open-Air-Stummfilmkonzert zu Charlie Chaplins Leinwand-Klassiker „Der Zirkus“ („The Circus“) von 1928.

„Maritime Tage“ in Bremerhaven: Stummfilmkonzert als Schlusspunkt

Zum Rahmenprogramm der „Maritimen Tage“ zählen ein Streetfood-Festival, ein mittelalterliches Freibeuterdorf, ein umfangreiches Angebot für Kinder und die „Wissenschaftsmeile“. Auf der „Schulschiff Deutschland“ lässt sich mehr zu Buddelschiffen erfahren und Knotenkunde erlernen, fährt Lomsky fort. Und: „Das Schifffahrtsmuseum erweitert unter anderem den Mini-Port zum Maxi-Port im Alten Hafen, und die ,Hansa’ plant vom Liegeplatz im Schaufenster Fischereihafen abendliche Törns.“ Und am Sonnabend, 19. August, um 23 Uhr wird am Weserdeich ein Feuerwerk gezündet – mit musikalischer Umrahmung.

„Maritime Tage“ in Bremerhaven: Feuerwerk am Weserdeich

Buchbar sind auch Törns in Richtung Meer mit sechs attraktiven Segelschiffen – unter anderem mit dem 1898 gebauten Zweimaster „Verandering“. Älter sei nur ein schwimmender Gast des Hafenfests – der Hochseekutter „Landrath Küster“, sagt Katharina Zickler von „Erlebnis Bremerhaven“. Und auch der Veteran lädt zum „Open Ship“ im Neuen Hafen.