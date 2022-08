80.000 E-Autos bis 2030: Bremen baut Ladeinfrastruktur aus

Von: Johannes Nuß

Das Bundesland Bremen will die Ladeinfrastruktur für Elektroautos enorm ausbauen. Verkehrssenatorin Schaefer rechnet mit 80.000 E-Autos bis 2030.

Bremen – Die Verkehrswende kommt. So viel ist sicher. Geht es nach der Ampelkoalition, könnten in Deutschland, schon 2030 etwa ein Drittel der jetzigen Autos mit Verbrennermotoren durch Elektroautos ersetzt werden. Auch in Bremen soll das so sein. Doch, das größte Problem bei der ganzen Sache ist die Ladeinfrastruktur in der Stadt. Die lässt nämlich auch im Jahr 2022 noch mehr als zu wünschen übrig. Dem Problem will man jetzt in Bremen Einhalt gebieten. Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne) will die Ladeinfrastruktur in der Stadt bis 2030 enorm ausbauen und befragt dafür die Bürger. Auch in Niedersachsen ist die Ladeinfrastruktur für E-Autos ein echtes Problem.

Bremen baut Ladeinfrastruktur für E-Autos aus: Bis 2030 sollen ein Drittel der Autos elektrisch sein

Zur Förderung der Elektromobilität in der Stadtgemeinde Bremen wird jetzt ein spezifisches Konzept zum Ausbau der Ladeinfrastruktur erarbeitet, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Verkehrsressort. „Egal, ob es um Lärmschutz, Luftreinheit oder die Unabhängigkeit von Erdölimporten geht: Elektromobilität ist ein Baustein der Verkehrs- und Energiewende“, wird Schaefer darin zitiert. Auch eine Weiterführung des 9-Euro-Tickets könnte zur Verkehrswende beitragen.

Bis 2030 könnte es in Bremen rund 80.000 Elektroautos geben. Dafür soll nun die Ladeinfrastruktur ausgebaut werden. (Archivbild) © IMAGO / Stefan Schmidbauer

In Deutschland sollten 2030 etwa ein Drittel der Autos elektrisch fahren – für die Stadt Bremen bedeute das etwa 80.000 Elektroautos, die natürlich auch Ladeeinrichtungen basierend auf grünem Strom benötigten. Die Infrastruktur bei Ladesäulen für E-Autos ist in ganz Deutschland ein Problem.

Bau und Betrieb von Ladeinfrastruktur ist allerdings Angelegenheit der Privatwirtschaft. Um die Verortung der nun rapide zunehmenden Ladepunkte für den öffentlichen Straßenraum zu koordinieren, wird ein Ladeinfrastrukturkonzept für die Stadt Bremen erstellt.

Ladeinfrastruktur für E-Autos: Bundesverkehrsministerium fördert Ausbau in Bremen

Die Arbeiten hieran werden aus dem Topf des Bundesverkehrsministeriums für kommunale Elektromobilitätskonzepte gefördert. Der Projektabschluss für die Verbesserung der Ladeinfrastruktur von E-Autos in Bremen ist im April 2023 vorgesehen.

In der Erarbeitung des Konzeptes sollen Standortwünsche und Anforderungen an die Ladeinfrastruktur erfasst werden. Deshalb wird nun eine Onlinebeteiligung eingeleitet, in der Bürgerinnen und Bürger, aber auch Gewerbetriebe Anregungen einbringen können. Darauf aufbauend sollen – auch unter Berücksichtigung von jeweiliger Netzbelastbarkeit und marktwirtschaftlichen Betriebsmodellen – die Standortausgestaltungen und jeweiligen Maßnahmen entwickelt werden.

Dafür gibt es eine Online-Umfrage, die zunächst bis zum 30. September 2022 laufen wird. Für die Umfrage werden etwa fünf Minuten benötigt.

Ladeinfrastruktur für E-Autos in Bremen verbessern: Kernpunkte der Umfrage

Wo – in welchen Nachbarschaften und Straßen - werden Ladepunkte benötigt?

Wie lange stehen Pkw normalerweise dort und wie häufig?

Hierzu gibt es auf der Website bremen-elektrisiert.de ein kartenbasiertes Fragetool, wo der Standortwunsch präzise eingetragen werden kann. Weiterhin findet sich auch ein Kontaktformular für alle weiteren Hinweise und Anregungen zum Konzept. Die Befragung und Konzepterstellung erfolgt durch das „Mobilitätswerk Dresden“.