79-Jähriger überrascht Einbrecher

Bremen - An der Hemelinger Bahnhofsstraße in Bremen hat ein 79-jähriger Mann drei Einbrecher überrascht. Das Trio war gegen 18.35 Uhr in die Wohnung des Mannes eingebrochen, berichtete die Polizei am Montag.

Der 79-Jährige war am Freitag im Erdgeschoss gewesen – im Verkaufsraum seines Geschäfts. Als er Geräusche aus der darüber liegenden Wohnung hörte, ging er sofort nach oben. Dort bemerkte er die drei Einbrecher. Sie waren offenbar in einem unbeobachteten Moment direkt am Geschäft vorbei über eine Treppe in die Wohnung gekommen. „Die überraschten Einbrecher griffen sich noch etwas Bargeld aus der Geldbörse des Opfers und flüchteten zu Fuß über den Hinterhof des Hauses - in Richtung der direkt dahinter verlaufenden Bahngleise“, so die Polizei. Der 79-Jährige erlitt einen Schock.

Die Einbrecher sollen 1,60 Meter, 1,70 Meter und 1,80 Meter groß gewesen sein.

kuz

