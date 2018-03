„Santiano“: Seemanns-Rock mit Schnack

Bremen - Von Martin Kowalewski. Die Eröffnung erfolgt in Hightech: Computergrafiken von Schiffen, fliegende Funken von Schweißarbeiten auf der Leinwand, zuletzt fährt die Kamera die Blaupause eines U-Bootes entlang. Die ersten Klänge sind sofort geradeaus und rockig, „Könnt Ihr mich hören?“, heißt es zu Beginn des zweieinhalbstündigen, sehr vielseitigen Konzerts von „Santiano“ in der Bremer Stadthalle (ÖVB-Arena).

Etwa 6500 Besucher, meist im fortgeschrittenen Alter, erleben am Mittwochabend die Gruppe „Santiano“ mit der Bühnenshow „Im Auge des Sturms“. Die Fahrt hat begonnen. Geiger Peter David Sage integriert geschickt die Titelmelodie des Films „Das Boot“ von Klaus Doldinger. Auf der Leinwand erscheint schließlich eine riesige Schiffsschraube.

Die Weite des Meeres, die Freuden und Abenteuer der Seefahrer auf ihren Reisen in fremde Länder und die gelebte Freiheit sind wichtige Themen in den Songs, die sich nach der knackigen Eröffnung bald in Richtung der Wurzeln von „Santiano“ bewegen: Shanty und Folk gepaart mit gerne etwas härterem Rock. „Gott muss ein Seemann“ sein und die Ballade „Ich bring Dich heim“ folgen. Und natürlich schäkern die Schleswig-Holsteiner, die sich in Bremen angeblich schon fast wie zu Hause fühlen, etwas mit dem Publikum. Andreas Fahnert demonstriert, dass er gut und mit lockerer Zunge Plattdeutsch kann. „Auf jedem Schiff, das schwimmt und schwabbelt, ist einer drauf, der Plattdeutsch sabbelt“, gibt er „up Platt“ zu verstehen. Auf Plattdeutsch erklärt er den Zuschauern, wie richtig geschunkelt wird. Das Publikum zeigt zu dem irisch geprägten Folk Song „Land of Green“, dass es ihn verstanden hat.

Mischung aus Folklore und Reggae-Elementen

„Der Alte und das Meer“ begeistert mit einer wunderbaren Mischung aus Folklore und Reggae-Elementen. Hans-Timm Hinrichsen, mit Gitarre vorne auf dem Steg, schafft mit seiner rauen, seebärigen Stimme eine echte Gänsehaut-Atmosphäre. Im Hintergrund erscheinen drei Bullaugen, im mittleren ist Hinrichsen zu sehen. Ein schöner Effekt! Zu „Im Auge des Sturms“ bekommen die Zuschauer eine filigrane Szene geboten. Der Gast des Abends: Anna Brunner von der Band „Exit Eden“ kommt leichtfüßig und ganz in Rot auf die Bühne zu Hinrichsen. Ein sinnliches Pärchen mit Altersunterschied, mit den Stimmen fähig zu beeindruckenden Lautstärkespitzen. Dabei setzt sich die junge Brunner noch etwas ab. Sie und Hinrichsen zelebrieren einen Treueschwur auf Seemännisch mit viel Romantik.

Die einen finden's bei einem Konzert überflüssig, den anderen gefällt's: Hinrichsen spricht das Thema Politik an. „Der Freiheit geht es an den Kragen. Von der Ostsee bis runter in die Türkei sitzen Despoten in den Parlamenten“, sagt er und malt ein bedrohliches Szenario: „Die Freiheit wird gehen unter dem donnernden Applaus des Volkes.“ Am wichtigsten sei aber eins: „Bleibt frei im Herzen.“ Mit „Frei wie der Wind“ zeichnet „Santiano“ danach ein romantisches Bild der Freiheit des Seefahrers.

Was in anderen Rockkonzerten Gitarristen mit schnellen Soli machen, liefert bei „Santiano“ zu einem großen Teil der Geiger Peter David Sage. Der Musiker, Ende 60, beeindruckt auf seinem Instrument und mit seiner äußerst lebendigen Gesamterscheinung.

Vor dem Zugabenteil endet das Set recht typisch für ein Rockkonzert, krachend und mit einem aufheulenden Solo, gespielt von Sage auf der Geige. Die Gäste sind begeistert. Unter ihnen ist Susanne Grotheer aus Bokel. „Es war einfach toll. Ich habe die Band schon dreimal gesehen. Ich mag die Aussagekraft der Songs und die angesprochenen Themen“, sagt die 52-Jährige.