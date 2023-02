63-jähriger Bremer soll Karl Lauterbach bedroht haben

Polizei ermittelt

© Michael Kappeler/dpa/Archivbild

Wie es von der Polizei heißt, steht ein Mann aus Bremen im dringenden Tatverdacht, Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bedroht zu haben.

Berlin/Bremen – Am Mittwoch, 1. Februar 2023, musste die Polizei Bremen in der Vahr die Wohnung eines 63-Jährigen durchsuchen. Der Mann steht im dringenden Tatverdacht, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) über das Internet bedroht zu haben. Was bisher bekannt ist.

Mann aus Bremen soll Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bedroht haben

Schon vor einigen Monaten soll der Mann aus Bremen über ein soziales Netzwerk gepostet haben, dass er Lauterbach mit Blei zum Schweigen bringen wird. Das teilte die Polizei am Freitag, 3. Februar, mit. Ein Zeuge hatte den Text zuvor im Internet entdeckt und gemeldet. Zudem soll der 63-Jährige mit illegalen Tabakwaren gehandelt und einen Piratensender betrieben haben.

Mit diesem Sender soll der Bremer laut Polizei ideologische Inhalte der Querdenkerszene verbreitet haben. Bei der Durchsuchung beschlagnahmten die Ermittler diverse Datenträger, Tabakwaren sowie eine Sendeanlage. Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung sowie Verstößen gegen das Telekommunikationsgesetz und das Tabaksteuergesetz. (mit Material der dpa)

Weitere Informationen folgen in Kürze.