Bremer Gewoba: 602 neue Wohnungen

Von: Jörg Esser

Wilseder-Berg-Straße: Hier baut die Gewoba zwei „Tarzan-&-Jane“-Projekte mit jeweils über Laubengänge miteinander verbundenen sechs- und achtgeschossigen Baukörpern und insgesamt 62 Wohnungen. © Esser

Die Gewoba meldet quasi Vollvermietung. 2022 hat die Wohnungsbaugesellschaft, an der die Stadt Bremen 75,1 Prozent der Anteile hält, einen Gewinn von 25,5 Millionen Euro erwirtschaftet.

Bremen – Lieferengpässse, Energiekrise, gestiegene Materialkosten, dazu eine Vervielfachung der Zinssätze: 2022 war ein herausforderndes Jahr für Wohnungsbaugesellschaften. Die Bremer Gewoba hat trotz der schwierigen Rahmenbedingungen „ein gutes Ergebnis erzielt“, sagte der neue Vorstand, Anja Passlack und Christian Jaeger, am Freitag auf der Bilanzpressekonferenz.

Den Angaben zufolge erwirtschaftete die Gewoba bei einer Bilanzsumme von 1,639 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,523 Milliarden) einen Jahresüberschuss von 25,5 Millionen Euro (2021: 30,6 Millionen). Davon fließen 9,8 Millionen Euro in die Gewinnrücklagen, 15,5 Millionen Euro werden an die Anteilseigner ausgeschüttet, heißt es. 75,1 Prozent an der Wohnungsbaugesellschaft gehören der Stadt Bremen, die damit gut 11,6 Millionen Euro kassiert. Das restliche Viertel halten die Sparkasse Bremen und die Weser-Elbe Sparkasse (Bremerhaven).

42681 Wohnungen im Bestand

Den Angaben des Vorstands zufolge bewirtschaftete die Gewoba Ende 2022 insgesamt 42 681 Wohnungen, davon 32 945 in der Stadt Bremen, 8 429 in Bremerhaven und 1 307 in Oldenburg. Die Leerstandsquote hat laut Jaeger zum Jahresende mit 0,69 Prozent (0,56 in Bremen) einen „historischen Tiefstand“ erreicht. Die Gewoba-Mieter zahlen im Schnitt eine Nettokaltmiete von 6,50 Meter pro Quadratmeter. Die Wohnungsbaugesellschaft hat weiteren Angaben zufolge im vergangenen Jahr rund 187 Millionen Euro investiert, 109,7 Millionen Euro in den Bestand und „überdurchschnittliche“ 77,5 Millionen Euro in Neubauprojekte. Zum Vergleich: 2021 wurden 58,5 Millionen Euro in Neubauten gesteckt. 602 Wohnungen (davon 538 preisgebundene) befanden sich 2022 in Bau, weitere 600 laut Jaeger in Planung. Hinzu kommen 37 Gewerbeobjekte, zu denen drei Kindertagesstätten mit insgesamt 220 Plätzen zählen.

Quartiersentwicklung mit „seriellen Bautypen“

Zu den Projekten: In der „Quartiersentwicklung“ setzt die Gewoba auf „serielle Bautypen“ wie den „Bremer Punkt“ und „Tarzan & Jane“. So sind in der Vahr zwei „Bremer Punkte“ fertiggestellt worden. Ein „Tarzan-&-Jane“-Doppelpack entsteht ebenfalls in der Vahr, an der Wilseder-Berg-Straße. Die Fertigstellung ist für Ende dieses Jahres geplant. Weiterhin ist die Gesellschaft mit 150 preisgebundenen Wohnungen am Bau des Europaquartiers auf dem Gelände des Schuppen 3 in der Überseestadt, mit 80 Wohnungen am Bauprojekt Weserhöfe an der Kleinen Weser, mit 40 Wohnungen im Quartier Ellener Hof sowie mit neun Mehrfamilienhäusern und insgesamt 249 Wohnungen in der Gartensatdt Werdersee beteiligt. 85 Wohnungen sollen auf dem Gelände der ehemaligen Scharnhorst-Kaserne in Huckelriede entstehen, eine neue Quartiersmitte in Osterholz („Schweizer Foyer“), zwei Gebäude mit 72 Wohnungen im Kaffee-Quartier (Überseestadt) und 162 Wohnungen im ehemaligen Bundeswehr-Hochhaus an der Falkenstraße (Quartier „Q45“). „Alles, was genehmigt und geplant ist, wird bis 2027 weggebaut“, sagte Jaeger.

Die Gewoba beschäftigt 538 Mitarbeiter, die sich rund 500 Vollzeitstellen teilen.