58-Jähriger bei Lkw-Unfall auf der A1 schwer verletzt 

Kollision bei Bremen-Arsten

+ © Screenshot YouTube / Kai Moorschlatt © Screenshot YouTube / Kai Moorschlatt

Bremen - In der Nacht zu Montag sind zwei Lastwagen auf der A1 in Fahrtrichtung Osnabrück in Höhe der Anschlussstelle Arsten miteinander kollidiert. Die Autobahn musste zeitweise voll gesperrt werden. Der 58 Jahre alte Unfallverursacher wurde bei dem Unfall schwer verletzt.