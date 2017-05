557 300 Lose verkauft

Bremen - Die Bürgerpark-Tombola bleibt in der Erfolgsspur. Das Team um Tombola-Chef Dietmar Hoppe hat erneut ein Rekordergebnis erzielt und dabei die nächste „Schallmauer“ geknackt: Erstmals lag der Umsatz bei mehr als 1,1 Millionen Euro.

Bei der Straßenverlaufslotterie wurden bis Sonntagabend exakt ein Umsatz von 1 114 600 Euro erzielt. Das waren rund vier Prozent mehr als im damaligen Rekordjahr 2016. Und das entspricht der Menge von 557 300 verkaufter Zwei-Euro-Lose.

„Ein Super-Ergebnis“, freute sich Hoppe am Abend. Und sprach von einer Punktlandung und einem starken Endspurt. Was das Tombola-Team vor allem erfreut, ist die kontinuierliche Steigerung. So wurden 2016 insgesamt 536 000 Lose verkauft und damit 1,072 Millionen Euro Umsatz erzielt. Damit wurde das Ergebnis aus dem Jahr um drei Prozent übertroffen. Seinerzeit wurde die Millionengrenze geknackt – mit 1 043 600 Euro Umsatz, was 521 800 Losen entsprach.

Zurück in die Gegenwart: Am Reinertrag partizipieren in diesem Jahr neben dem Bürgerparkverein, der sechs Achtel erhält, der Verein der Freunde des Rhododendronparks mit einem Achtel sowie der „Park links Weser“ und die Stiftung der Kirchengemeinde Arsten/Habenhausen, die je ein Sechzehntel des Ertrags erhalten. - je