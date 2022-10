55-Jährige in Bremen vermisst

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Die 55-jährige Vihtoria Vasylieva gilt seit mehr als einer Woche als vermisst. © Polizei Bremen

Vor über einer Woche verschwand eine 55-jährige Frau aus dem Bremer Klinikum Ost. Nun hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Bremen – Wer hat Vihtoria Vasylieva gesehen? Die 55 Jahre alte Frau verschwand vor über einer Woche aus dem Klinikum Ost in Bremen, gilt seitdem als vermisst. Zuletzt wurde sie am Freitag, 30. September 2022, gegen 15 Uhr gesehen. Die Ukrainerin befindet sich erst seit wenigen Monaten in Deutschland und spricht kein Deutsch, teilte die Polizei mit.

Vihtoria Vasylieva leide zudem an einer psychischen Erkrankung und ist orientierungslos. Sie ist zirka 1,70 Meter groß und hat rötlich-graue Haare. Zuletzt trug sie eine schwarze Jacke, eine graue Jogginghose und rosafarbene Latschen.

55-jährige Frau in Bremen vermisst: Polizei fragt nach Hinweisen

Die Polizei fragt: „Wer hat die Vermisste gesehen beziehungsweise kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?“ Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei in Bremen jederzeit unter der Rufnummer 0421 362-3888 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.