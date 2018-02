48-Jähriger nach Prügelattacke zu 20 Monaten auf Bewährung verurteilt 

Der 48-Jährige (r.) wurde am Dienstag wegen gefährlicher Körperverletzung zu einem Jahr und acht Monaten Haft, ausgesetzt zur Bewährung, verurteilt. Links: ein Dolmetscher.

Bremen - Von Steffen Koller. Das Landgericht Bremen hat am Dienstag einen 48-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe von einem Jahr und acht Monaten, ausgesetzt zur Bewährung, verurteilt. Der Mann hatte Mitte Juli vergangenen Jahres nach einem Trinkgelage auf einen anderen Mann eingetreten. Anders als zu Prozessbeginn von der Staatsanwaltschaft zur Anklage gebracht, erkannte die Kammer in ihrem Urteil keinen bedingten Tötungsvorsatz.

Die Erleichterung war dem 48-Jährigen sichtlich anzumerken. Kurz nachdem das Schwurgericht unter Vorsitz von Richterin Barbara Lätzel das Urteil fällte, huschte ein Lächeln über das Gesicht des Angeklagten. Kurz darauf reichte der Mann seiner Anwältin anerkennend die Hand. Es hätte auch anders kommen können im Verfahren, das seit Mitte Januar vor dem Landgericht Bremen verhandelt wurde.

Ursprünglich lautete die Anklage auf versuchten Totschlag – bei einer Verurteilung drohten dem gebürtigen Russen bis zu zehn Jahre Freiheitsstrafe. Doch das Gericht entschied auf gefährliche Körperverletzung.

Am 16. Juli 2017, so rekonstruierte die Kammer das Geschehen, trafen sich der 48-jährige Angeklagte und das spätere Opfer (58 Jahre) auf dem Flohmarktgelände auf der Bürgerweide. Der Angeklagte war wohl dort, um sich nach einem neuen Rad umzusehen, der andere Mann verkaufte dort Sachen an einem Stand.

Zwei Stunden lang hätten die beiden dann Bier und Wodka getrunken, als „aus heiterem Himmel“ Streit zwischen den beiden entbrannte, sagte Richterin Lätzel. Zunächst versetzte der Angeklagte dem Mann einen Tritt gegen den Oberkörper. Als dieser zu Boden ging, habe der 48-Jährige dem benommenen Mann mehrfach mit der Sohle gegen Rücken und Bauch getreten. Ein finaler Tritt sei „schwungvoll und stampfend“ von oben herab gegen den Kopf des Mannes gegangen.

Trotz der potenziell lebensgefährlichen Attacke habe die Kammer keinen bedingten Tötungsvorsatz erkennen können, sagte Richterin Lätzel. Dem Angeklagten sei es darum gegangen, den Mann zu verletzen und seine Wut abzureagieren, töten wollte er ihn nicht.

Zudem sei laut Zeugen nur ein Tritt gegen den Kopf erkennbar gewesen. Dieser Umstand und die Tatsachen, dass der Mann die Tat einräumte und bereits sechs Monate in Untersuchungshaft verbrachte, seien genauso strafmildernd zu berücksichtigen gewesen wie der gesteigerte Alkoholkonsum, der „eine gewisse Enthemmung“ zur Folge hatte, hieß es in der Urteilsbegründung.

Die Kammer entschied schließlich auf eine Bewährungsstrafe, weil davon auszugehen sei, dass der 48-Jährige keine weiteren Straftaten begehen werde – obwohl er bereits einschlägig vorbestraft sei. „Beim Angeklagten ist keine persönlichkeitstypische Verfehlung zu erkennen“, sagte die Richterin.

Der 48-Jährige muss innerhalb der nächsten sechs Monate außerdem 200 Sozialstunden ableisten. Die Bewährungszeit wurde vom Gericht auf drei Jahre festgelegt.