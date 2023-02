479. Bremer Schaffermahlzeit: Neues Paar beim Walzer

Von: Thomas Kuzaj

Teilen

Dieses Trio macht Geschichte, denn zum ersten Mal ist eine Frau dabei – die kaufmännischen Schaffer des Jahres 2023, von links betrachtet: Jens Lütjen, Janina Marahrens-Hashagen und Christoph Klosterkemper. © dpa/Schuldt

Bremen – „Endlich wieder“, sagt Henry Lamotte, Verwaltender Vorsteher der Stiftung Haus Seefahrt, und lächelt. „Wir freuen uns sehr, dass es nach zwei Jahren Zwangspause wieder losgeht.“ Leinen los für die 479. Bremer Schaffermahlzeit, so ließe es sich auch ausdrücken: 100 Kaufleute, 100 Kapitäne und 100 Gäste aus Deutschland, aus weiteren europäischen Ländern und aus Übersee kommen am Freitag, 10. Februar, in der Oberen Rathaushalle zusammen.

Ein historisches Datum, nicht allein wegen des Neubeginns nach der Pandemiepause. Denn das Amt der Ersten Schafferin hat die Unternehmerin Janina Marahrens-Hashagen, Handelskammer-Präses von 2019 bis 2022, übernommen. Sie ist die erste Frau, die in der nahezu 500-jährigen Geschichte von Haus Seefahrt aus der Reihe der kaufmännischen Mitglieder in dieses Amt gewählt wurde. „Meine Kinder sind stolz, mein Mann ist es auch“, sagte Marahrens-Hashagen am Mittwoch.

Für ihren Mann ist die Sache unterdessen nicht allein mit einem Gefühl des Stolzes verbunden, sondern auch mit einer ganz besonderen Aufgabe. Die Schaffermahlzeit folgt einem genau festgelegten Ablaufritual. Am Abend, wenn nach der etwa fünfstündigen Mahlzeit und weiteren Programmpunkten der Seefahrtsball beginnt, tanzt zur Eröffnung des Balls der Koch – in diesem Jahr (wie schon 2020): Jörn Gefken vom Bremer Tor in Stuhr-Brinkum – mit der Gattin des Ersten Schaffers einen Walzer. Nun gibt es dieses Mal eben eine Erste Schafferin; und die ist mit einem Mann verheiratet. Tanzt also Björn Hashagen den Walzer mit dem Koch? Nein, da haben die Organisatoren sich etwas anderes einfallen lassen. „Mein Mann hat die Ehre, mit der Köchin zu tanzen“, sagt Marahrens-Hashagen. „Sie trainieren schon ganz fleißig.“ Hashagens Walzer-Partnerin: Carolin Hermink, die Frau des Catering- und Event-Spezialist Gefken.

Kaufleute, Kapitäne und Netzwerkarbeit für Bremen

Die Schaffermahlzeit, sie „kostet viel Arbeit – und sie macht auch viel Spaß“. So formuliert es Henry Lamotte, der Verwaltende Vorsteher. Es gehe auch um „Networking“. „Man lernt Leute kennen.“ Das alles solle „förderlich für Bremen und die bremische Wirtschaft“ sein. Und: „Die Mischung aus Kaufleuten und Kapitänen, die macht‘s.“

Henry Lamotte, Verwaltender Vorsteher der Stiftung Haus Seefahrt. © Klaus Fittschen/MEDIA Pictures

Und nicht zuletzt die fast 500 Jahre an Tradition, die hier immer mitschwingen. Es ist keine Selbstverständlichkeit, eine Veranstaltung und ein soziales Engagement über so viele Generationen am Leben zu erhalten. Die 1545 gegründete Stiftung Haus Seefahrt ist Veranstalterin des Bruder- und jetzt auch Schwesternmahls, bei dem Spenden für das Sozialwerk gesammelt werden, das sich um Kapitäne im Ruhestand (und deren Angehörige) kümmert und Nautikstudenten fördert.

Frauen-Diskussion? „Der Drops ist gelutscht“

Drei kaufmännische Schaffer kommen für die Kosten des Essens in der – übrigens angemieteten – Oberen Rathaushalle auf und kümmern sich um die Organisation. Neben Janina Marahrens-Hashagen als Erster Schafferin sind es der Bremer Immobilienexperte Jens Lütjen (geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensgruppe Robert C. Spies) als Zweiter Schaffer sowie als Dritter Schaffer Dr. Christoph Klosterkemper, geschäftsführender Gesellschafter bei Atermann, König & Pavenstedt (Versicherungsmakler).

„Es ist eine große Ehre, die Schaffermahlzeit mitgestalten zu können“, so Marahrens-Hashagen. Sie hat Erfahrung mit Premieren dieser Art, sprich: sie hat Erfahrung damit, die erste Frau in einem exponierten Amt zu sein. Sie war ja auch schon die erste weibliche Präses der Bremer Handelskammer. Auch im nächsten Jahr wird dem Trio der kaufmännischen Schaffer mit der Bremer Unternehmerin Heidi Armbruster-Domeyer eine Frau angehören. „Das Signal ist jetzt gesetzt, es wird viele Frauen ermutigen“, so Marahrens-Hashagen. Diskussionen um Frauen beim Brudermahl sind lange passé. „Der Drops ist gelutscht“, sagt die Erste Schafferin.