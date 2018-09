44-Jähriger bei Auffahrunfall auf A27 schwer verletzt

Bremerhaven - Ein 44 Jahre alter Lastwagenfahrer ist bei einem Auffahrunfall auf der A27 bei Bremerhaven schwer verletzt worden.

An einem Stauende sei der Mann am Montag mit seinem Lkw nahezu ungebremst auf einen anderen Lastwagen aufgefahren, teilte die Polizei mit. Der 44-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des anderen Lkw wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Die Autobahn war während der Bergungsarbeiten für rund vier Stunden voll gesperrt. Der beim Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 100.000 Euro.

dpa

