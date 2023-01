40 Stunden im Stau: Bremen in den Top Ten

Von: Jörg Esser

Ausgebremst: Feierabendstau in der Martinistraße. © Kuzaj

Bremer Autofahrer standen 2022 im Schnitt drei Stunden länger im Stau als ein Jahr zuvor. Damit zählt die Hansestadt zu den zehn am stärksten von Staus belasteten Großstädten.

Bremen – Bremen zählt nach Daten des Verkehrsdienstleisters Inrix zu den zehn am stärksten von Staus belasteten Großstädten in Deutschland. Die Hansestadt landete in der Statistik für 2022 auf Platz neun. In Staus zu Stoßzeiten in den Morgen- und Abendstunden habe ein durchschnittlicher Pendler vergangenes Jahr in Bremen 40 Stunden verloren, teilten die Datenexperten am Dienstag in München mit.

2021 hatte Bremen der Statsitik zufolge mit 37 im Stau verlorenen Stunden noch auf Platz 16 gelegen. Und gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 steigerte sich die Stau-Zeit an der Weser um acht Prozent.

Damit waren die Verhältnisse in der Hansestadt dieser Zählung zufolge immer noch besser als bei den nationalen Spitzenreitern München (74 Stunden Zeitverlust), Berlin (71 Stunden) und Hamburg (56 Stunden). Auch Potsdam, Darmstadt, Leipzig, Freiburg und Lübeck liegen noch vor Bremen. Nürnberg liegt auf Platz zehn. Hannover fiel demnach 2022 aus der Spitzengruppe der zehn meistbelasteten Städte heraus.

Durchschnittstempo: 26 Kilometer pro Stunde

Die Durchschnittsgeschwindigkeit in der Bremer Innenstadt bezifferte die Inrix-Studie auf 26 Kilometer pro Stunden. Die Staukosten pro Autofahrer liegen weiteren Angaben zufolge bei 399 Euro, die für die Stadt Bremen demnach beu 79 Millionen Euro.

Schon immer stauanfällig waren das Bremer Autobahnkreuz A1/A27 sowie die Brücke der Bundesstraße B6/B75 über die Weser. Dazu kamen im vergangenen Jahr Langzeitbaustellen an der Kurfürstenallee und am Schwachhauser Ring. Eine Fernwärmeleitung wird gebaut, zwei Straßenbahnlinien werden ausgebaut, der Bau einer neuen Linie wird vorbereitet.

„Ein Großteil der Baumaßnahmen, die zu zusätzlichen Staus in Bremen im vergangenen Jahr geführt haben, dienen dazu, die Verkehrswende voranzutreiben“, kommentierte Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne) die Zahlen. „Mit dem Projekt Fernwärme tragen wir zudem dazu bei, Bremen von fossilen Energieträgern und damit auch von Gaslieferungen Russlands unabhängiger zu machen.“