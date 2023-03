Brutale Massenschlägerei in Bremen: 40 Männer prügeln auf offener Straße aufeinander ein

Von: Elias Bartl

Die Polizei fertigte Strafanzeigen, unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung. © Karsten Klama/dpa/Symbol

Brutale Massenschlägerei in Bremen-Blumental. Rund 40 Männer prügelten sich auf offener Straße. Im Garten einer Familie entdeckten Polizisten sogar Waffen.

Bremen – In Bremen-Blumenthal flogen am Montagabend nicht nur die Fäuste. Rund 40 Männer haben auf offener Straße aufeinander eingeprügelt. Auch Gegenstände sollen geflogen sein. Der Vorfall spielte sich in der Johann-Hoppe-Straße ab, wo gegen 20:55 Uhr ein Notruf einging.

Die Polizei war schnell vor Ort und traf auf eine aufgebrachte Menschenmenge. Im Garten einer der beteiligten Familien entdeckten Polizisten bereitgelegte Baseballschläger, Eisenstangen und andere gefährliche Waffen. Angeblich soll ein Streit in den sozialen Medien der Auslöser für die Schlägerei gewesen sein. Dabei gerieten zwei Gruppen aneinander, die offenbar schon lange ein Problem miteinander hatten.

Bei der anschließenden Schlägerei wurde ein 56-jähriger Mann am Kopf verletzt und musste von Rettungskräften behandelt werden. Die Polizei fertigte mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung. Auch einige der Tatverdächtigen wurden von den Beamten kontrolliert und die Personalien aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen laufen.