38-Jährige sticht im Streit auf ihren Partner ein

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Im Streit hat eine 38 Jahre alte Frau ihren Partner in der Bremer Neustadt mit einem Messer schwer verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihr 2,2 Promille.

Bremen – Schwer verletzt wurde am Sonntag ein 48-Jähriger, nachdem seine Partnerin auf ihn eingestochen hatte. Er musste in einem Krankenhaus notoperiert werden. Lebensgefahr könne nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei mit.

Der 48-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Nach der Tat in der gemeinsamen Wohnung des Paares hatte die Frau in der Nacht zum Montag selbst die Einsatzkräfte alarmiert. Polizisten übernahmen die Erstversorgung des 48-Jährigen. Die Frau wurde vorläufig festgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihr 2,2 Promille.

38-Jährige sticht im Streit auf ihren Partner ein: Schießerei am Sonntagabend

Am selben Abend, ebenfalls in der Neustadt, wurde ein 22-Jähriger schwer verletzt, nachdem er von einem Schuss am Kopf verletzt wurde. Der Täter befindet sich derzeit noch auf der Flucht, sei aber der Polizei in Bremen bekannt, heißt es. „Die Fahndung nach ihm, die Aufklärung der Hintergründe und die weiteren Ermittlungen dauern an.“