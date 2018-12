365-mal lächeln

Bremen - Von Ilka Langkowski. „Jeden Tag ein Hund“ heißt Carolin Klapps Werk, das sie in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Es ist ein kleiner Abreißkalender. Er enthält 365 lustige Hundezeichnungen. Die Bremer Künstlerin hat sie gesammelt, ergänzt und gedruckt.

Dackel, Pudel und Phantasiehunde schmücken die Kalenderblätter von „Jeden Tag ein Hund“. Mit einfachem Strich auf weißem Papier erzeugt das Kunstwerk bis zu 365-mal ein Lächeln beim Betrachter. „Insofern ist es repräsentativ für meine Arbeiten“, sagt Carolin Klapp. „Oft stoße ich auf etwas, in dem ich einen Witz sehe. Dann überlege ich, wie ich diesen Moment anderen zugänglich machen und mitteilen kann. Es ist eine Art visueller Freude, die ich teile.“

Bereits die Entstehungsgeschichte zu „Jeden Tag ein Hund“ war lustig. Alles begann mit einer Aussage, dass Menschen, wenn sie einen Hund zeichnen sollen, fast immer mit dem Kopf links beginnen. Es folgte zuerst der Feldversuch mit den Bewohnern aus Klapps Wohngemeinschaft: Sie zeichneten einfache Hunde auf Papier. Auch die Bewerber für ein Zimmer in der WG wurden ermuntert, am Versuch teilzunehmen. „Es war so wahnsinnig witzig, was dabei herauskam, dass das Projekt auch in Kneipen und bunten Runden fortgeführt wurde“, sagt Klapp. Erst später kam die Idee zum Abreißkalender.

Die aktuell zweite Auflage von „Jeden Tag ein Hund“ wurde mit dem Risographen gedruckt. Der Riso-Druck ähnelt dem Siebdruck. Durch die Rotation einer Trommel wird Farbe durch ein feines Sieb und eine Masterfolie auf das unter der Trommel durchlaufende Papier gedrückt. Es werden ausschließlich Blätter ohne Bindemittelauftrag, sogenannte „ungestrichene Papiere“, verwendet. Für Klapp ist die Risografie neben Malerei, Fotografie und Video eines von vielen künstlerischen Spielfeldern. „Eigentlich mache ich alles“, sagt sie. „Und was gute Laune macht, finde ich besonders sinnvoll.“

Die 1989 in Hannoversch Münden geborene Wahl-Bremerin entschied sich schon während der Schulzeit für die Kunst und bewarb sich für ein Designstudium in Bremen. Überrascht stellte sie fest, dass ihr das Studium viel künstlerische Freiheit ließ. Heute hat sie ihr Atelier im Künstlerhaus am Deich, in dem sie regelmäßig ist. Sie achtet auf Konstanz in ihrer Arbeit, die zwischendurch von intensiveren Phasen bestimmt wird. Dabei vermischen sich grafische Designarbeit und freie künstlerische Tätigkeit. Auftragsarbeiten beeinflussen ihre Kunst und umgekehrt.

Eine Herausforderung des Künstlerlebens sieht Klapp darin, sich immer wieder im Vorwege rechtfertigen zu müssen, warum man etwas macht. „Oft ist der Ausgang eines Projekts ungewiss und es gilt, über viele Arbeitsstunden hinweg den Glauben an das Gelingen nicht zu verlieren“, sagt sie. Denn der Erfolg stelle sich oft erst am Ende heraus. „Man muss eigene Zweifel überwinden und oft entscheiden, wofür man sich die Zeit nimmt, um Geld zu verdienen oder künstlerisch zu arbeiten.“

Ob wir Kunst brauchen? – „Ja, auf jeden Fall. Sie ist eine wichtige Bereicherung“, sagt Klapp. Sie selbst produziere ständig Ideen, die sie umsetzen möchte, sagt sie.

Zu den Künstlern, die für Klapp besonders bedeutend sind, zählen die zeitgenössischen Fotografen Juergen Teller aus Deutschland und der Brite Martin Parr. An Teller, auch bekannt durch seine Prominenten-Porträts und Modefotos, gefällt Klapp dessen Humor. Teller schaffe es, den Witz in seinen Bildern zu transportieren. Auch Parr mag sie wegen seines schonungslosen, allerdings eher dokumentarischen Witzes.

Wenn Klapp jemandem ein Bild als Botschaft schicken sollte, dann ginge der Hundekalender an alle Menschen, die schon humorlos in den Tag starten. „Ihnen würde es gut tun, morgens einen Hund zu treffen“, sagt Klapp.