33-Jähriger nach brutaler Messerattacke in Lebensgefahr

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Ein 33-Jähriger wurde in der Nacht zu Donnerstag Opfer einer brutalen Messerattacke. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Er stach auf sein Opfer mehrfach ein, als es am Boden lag. Die Polizei hat nach einer brutalen Messerattacke in Bremen einen 28-Jährigen festgenommen.

Bremen – Festnahme nach brutaler Messerattacke: Ein 28-Jähriger steht im Verdacht, einen 33-Jährigen in der Nacht zu Donnerstag, 18. Mai 2023, lebensgefährlich verletzt zu haben. Vorher soll es aus unbekannten Gründen zu einem Streit zwischen mehrere Personen vor einer Shisha-Bar am Breitenweg in Bremen gekommen sein.

In dessen Verlauf ging ein 33-Jähriger zu Boden. Der 28-jährige Tatverdächtige soll dann mehrfach auf ihn eingestochen haben. Anschließend flüchteten der Angreifer und ein weiterer junger Mann mit einem Auto. „Die alarmierten Einsatzkräfte stoppten das Auto kurze Zeit später, nahmen beide Männer vorläufig fest und stellten Beweismittel sicher“, teilte die Polizei mit.

33-Jähriger nach brutaler Messerattacke in Lebensgefahr: Haftbefehl erlassen

Der 33-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt, Polizisten leisteten umgehend Erste Hilfe. Anschließend wurde er von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde ein Haftbefehl wegen versuchten Mordes gegen den 28 Jahre alten Mann erlassen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die weiteren Ermittlungen der Mordkommission auch zu den unterschiedlichen Tatbeteiligungen der Auseinandersetzung dauern an.