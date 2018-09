Polizei Bremen sucht Sexualstraftäter

33-Jährige im Gebüsch vergewaltigt

+ Die Polizei Bremen fragt: Wer kennt diesen Mann?

Bremen - Die Polizei Bremen und die Staatsanwaltschaft suchen mit einem Phantombild nach einem Mann, der am 13. September gegen 6.50 Uhr an der Rockwinkeler Landstraße in Oberneuland eine 33 Jahre alte Frau vergewaltigt haben soll.