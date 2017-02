Mann gerät zwei Mal in Verkehrskontrolle

Bremen - Ein 29 Jahre alter Mann wurde am Sonntagmorgen gleich zwei Mal von der Polizei angehalten. Er saß unter Drogeneinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis hinter dem Steuer.

Beamte der Verkehrsbereitschaft kontrollierten den Wagen am Morgen gegen 7.20 Uhr in der Neuenlander Straße. Am Steuer saß ein 29-Jähriger mit bulgarischen Führerscheinpapieren. Im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war er jedoch nicht. Die Beamten vermuteten Drogeneinfluss bei dem Mann Ein Schnell-Test auf dem Polizeirevier verlief positiv auf Cannabis. Der 29-Jährige musste das Auto stehen lassen, die Schlüssel wurden seinem Begleiter mit gültigem Führerschein gegeben.

Nur kurze Zeit später wurde das Auto erneut im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Als Fahrer saß wiederum der 29-Jährige am Steuer. Die Weiterfahrt wurde erneut untersagt und der Wagen daraufhin sichergestellt.

Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss eingeleitet.

