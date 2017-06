Urteil im Prozess um Messerstiche im Rhododendronpark

29-Jähriger muss in die Psychiatrie

+ Der 29-jährige Angeklagte war im Oktober 2016 wahllos auf Passanten losgegangen, verletzte dabei eine Frau lebensgefährlich. Am Freitag hast das Landgericht seine Unterbringung in der Psychiatrie angeordnet. Links neben ihm seine Verteidigerin Barbara Kopp. - Foto: Koller

Bremen - Von Steffen Koller. Das Landgericht Bremen hat am Freitag für einen 29-Jährigen die unbefristete Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Der Mann, bei dem die Kammer eine „erheblich verminderte Schuldfähigkeit“ feststellte, war angeklagt, Ende Oktober vergangenen Jahres im Rhododendronpark in Horn mehrere Menschen unter anderem mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Eine Frau schwebte nach der Attacke in Lebensgefahr.