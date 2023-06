280 Bürgerschaftswahl-Stimmzettel verloren: Landeswahlleiter legt Wiederspruch ein

Von: Fabian Raddatz, Marcel Prigge

Bei der Bremen-Wahl sind 280 Stimmzettel verloren gegangen. Möglich, dass die Stimmen-Abgabe in den betroffenen Wahl-Bezirken nun wiederholt wird.

Update vom Donnerstag, 1. Juni 2023: Bremen – Nach der Panne bei der Bremen-Wahl, bei der 280 Stimmzettel verloren gegangen sind, hat der Landeswahlleiter angekündigt, die Wahl anfechten zu wollen. Das berichtet der Bremer Weser Kurier. Demnach könnte die Wahl in den vier betroffenen Wahlbezirken wiederholt werden.

Ob das passiert, darüber entscheidet letzten Endes das Wahlprüfungsgericht, das sich aus dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten des Verwaltungsgerichts sowie fünf Bürgerschaftsabgeordneten zusammensetzt – und aus der konstituierenden Sitzung heraus gewählt wird.

Wann das sein wird, die Entscheidung also letztendlich fällt, ist noch unklar. Evelyn Irrsack, Leitung der Geschäftsstelle der Wahlleiter, konnte auf Nachfrage keinen Zeitraum nennen.

Auf die Sitzverteilung im Landesparlament hätten die 1400 verloren gegangenen Stimmen keinen Einfluss, heißt es. Sie könnten allerdings bei sogenannten Grenzmandaten relevant werden. Dabei handelt es sich um Bewerber, die nur knapp in die Bremer Bürgerschaft eingezogen sind.

Zu der Panne war es in den vier Wahl-Bezirken Bahnhofsvorstadt, Neustadt, Seehausen und Bürgerpark gekommen, weil in den Wahllokalen offenbar jeweils ein Karton mit Stimm-Zetteln irrtümlich in den dort aufgestellten Datenschutz-Containern entsorgt worden waren.

Gegenüber dem Weser Kurier schloss Landeswahlleiter Andreas Cors aus, dass dies vorsätzlich geschah, sondern vielmehr „in der Hektik des Abends“ passierte.

Stimmzettel verloren: Panne bei Bremen-Wahl wird zur Chance für Nachrücker

Erstmeldung vom Freitag, 26. Mai 2023: Bremen – Bei der Wahl zur Bremischen Bürgerschaft am 14. Mai ist nach Angaben der Wahlleitung eine Panne passiert: Etwa 280 Wahlzettel mit bis zu 1400 Stimmen sind verloren gegangen. Der Fehler wirke sich absehbar nicht auf die Sitzverteilung der Parteien aus, sagte eine Sprecherin der Wahlleitung am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Panne bei der Wahl zur Bremischen Bürgerschaft: 1400 Stimmen verloren gegangen

Innerhalb der Parteilisten könnte es aber Verschiebungen geben, so dass Nachrücker ins Landesparlament einziehen oder Abgeordnete ihr Mandat verlieren. Die Landeswahlleitung wolle die Sache selbst vor das Bremer Wahlprüfungsgericht bringen. Dieses könnte notfalls eine Wiederholung der Wahl in den vier betroffenen Wahlbezirken anordnen.

In Bremen werden die Stimmzettel nicht am Wahltag abends im Wahllokal ausgezählt, sondern in ein zentrales Zählzentrum gebracht. Dort seien weniger Zettel angekommen als angegeben, sagte die Sprecherin. Mutmaßlich sei in vier Wahllokalen je ein Karton Stimmzettel zusammen mit ungenutzten Wahlunterlagen vernichtet worden.

Sieger der Wahl im kleinsten Bundesland ist die SPD vor der CDU. SPD, Grüne und Linkspartei wollen weiter gemeinsam regieren. Im Land Berlin war die Wahl zum Abgeordnetenhaus 2021 mit so viel Pannen behaftet, dass sie in diesem Februar wiederholt werden musste. (Mit Material der dpa)