Wohl auf Drogen und zu schnell: 28-Jähriger nach Unfall in Lebensgefahr

Ein 28-Jähriger hat die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist gegen einen Laternenmast geprallt. Er wurde lebensgefährlich verletzt.

Bremen – Bei einem schweren Unfall Samstagnacht wurde ein 28 Jahre alter Autofahrer lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann auf der Otto-Brenner-Allee in Bremen-Osterholz mit überhöhter Geschwindigkeit, dazu war er wohl noch auf Drogen.

Im Kreuzungsbereich an der Osterholzer Heerstraße verlor er dann die Kontrolle über seinen Kleinwagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte frontal gegen einen Laternenmast, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Der Aufprall war so heftig, dass der 28-Jährige in seinem Seat eingeklemmt wurde.

Ersthelfer kümmerten sich um den Schwerverletzten, alarmierten Polizei und Feuerwehr. Er wurde anschließend von Rettungskräften befreit und nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht, wo er sofort operiert wurde. Laut Polizei besteht Lebensgefahr.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zeugen melden sich jederzeit bei der Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen unter der Rufnummer 0421 362-14850.