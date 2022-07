2 272 Wohnplätze für Studenten im Land Bremen

Von: Jörg Esser

Plus 380: Mit der Studentenwohnanlage „Emmy“ hat das Studierendenwerk die Zahl der Wohnplätze im Land Bremen auf 2 272 erhöht. © Studierendenwerk

Das Bremer Studierendenwerk betreibt Mensen und Cafeterien. Und schafft Wohnplätze für Studenten. 2021 ist mit „Emmy“ eine Wohnanlage mit 380 Plätzen fertiggestellt worden.

Bremen – Die Fertigstellung der Studentenwohnanlage „Emmy“ auf dem Campus der Universität Bremen mit 380 Plätzen sowie die coronabedingte monatelange Schließung aller Mensabetriebe und die damit einhergehenden Einnahmeverluste bezeichnete Hauke Kieschnick, Geschäftsführer des Studierendenwerks Bremen, als die markanten Punkte im Jahre 2021. Kieschnick weiter: „Freud und Leid lagen nah beieinander.“

„Emmy“ sei im Zeit- und Kostenplan (32,5 Millionen Euro) geblieben, heißt es im Geschäftsbericht des Werks. Kieschnick sagte: „Das war unter den bereits 2021 vorhandenen Lieferschwierigkeiten und Kostensteigerungen eine großartige Leistung der Projektbeteiligten.“ Die Studentenwohnanlage wurde 2021 fertiggestellt, im März 2022 feierlich eingeweiht. Mit Beginn des Sommersemesters im April zogen die ersten jungen Leute ein. Mit den zusätzlichen 380 „modernen und bezahlbaren Wohnplätzen“ habe des Studierendenwerk Bremen seinen Wohnraumbestand damit um fast 20 Prozent auf 2 272 Plätze erhöht, heißt es.

Die Einrichtung finanziert sich weiteren Angaben zufolge zu mehr als der Hälfte durch Einnahmen aus Mensen und Cafeterien sowie durch die „sozialverträgliche Vermietung“ der Plätze in den Wohnanlagen. Und da sorgte die monatelange Schließung der Mensen und Cafeterien 2021 für erhebliche Verluste. Erst im Juni wurden die ersten Mensen wiedereröffnet. Anke Grupe-Markschat, Leiterin der Hochschulgastronomie, bezeichnete „die ständigen Anpassungen der Konzepte, von Hygiene- und Einlassvorschriften, Laufwegen, Beschilderungen und Hinweisen im Web und vor Ort an die jeweils geltende Corona-Verordnung, als „größte Herausforderung des Jahres“. Die mangelnde Planbarkeit habe Öffnung der Betriebe immer wieder verzögert. Unter dem Strich blieben Umsatzerlöse von 1,071 Millionen Euro gegenüber 2,14 Millionen Euro 2020 und 7,66 Millionen Euro im Vor-Corona-Jahr 2019.

Sechs Millionen Euro unter Vor-Corona-Niveau

Das Studierendenwerk ist nach eigenen Angaben „als sozialer Dienstleister für die Studenten der öffentlichen Hochschulen im Land Bremen“ verantwortlich. Es verfügt über zwölf Wohnanlagen in Bremen und eine in Bremerhaven mit insgesamt 2 272 Plätzen. Hinzu kommen in Bremen 66 Plätze beim Kooperationsprojekt „Stadtleben Ellener Hof“ mit der Bremer Heimstiftung sowie in Bremerhaven 26 Plätze beim Kooperationsprojekt „#H342“ mit der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Stäwog.

Außerdem werden neun Mensen und Cafeterien sowie eine Interimsmensa an der Hochschule für Künste betrieben. Unter dem Dach des Werks sind auch das Amt für Ausbildungsförderung sowie die Psychologische Beratungsstelle einschließlich einer Sozialberatung angesiedelt.

300 Mitarbeiter aus elf Nationen

Das Werk beschäftigte 2021 laut Geschäftsbericht 300 Mitarbeiter aus elf Nationen, davon 76 Männer und 224 Frauen. 68 Prozent der Beschäftigten arbeiten in der Hochschulgastronomie, rund 15 Prozent beim Amt für Ausbildungsförderung.