2 500 Liter Wasser pro Sekunde

Sanierung des Pumpwerks Horn kostet neun Millionen Euro / Auffangbecken für Starkregen

+ Die Schwallspülung reinigt die Überlaufbecken: 40 Kubikmeter Wasser rauschen aus einem von drei Spülkippsystemen auf den Betonboden. Foto: KOWALEWSKI

Bremen - Von Martin Kowalewski. Sie sind kurz abgeschaltet, damit es nicht so laut ist. Ingenieur Andreas Bräutigam (56) vom Bremer Abwasserbetrieb Hansewasser ist von vier Pumpen umgeben, jeweils 200 Kilowatt stark. 50 und 70 Zentimeter dicke Metallrohre ragen in die Höhe. Nach zwei Jahren sind umfangreiche Sanierungsarbeiten am und um das Pumpwerk Horn abgeschlossen.