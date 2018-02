25-Jähriger springt auf Autos der Bundespolizei in Bremen herum

Am Hauptbahnhof

Bremen - Ein 25-jähriger Mann hat in der Nacht zu Donnerstag versucht, vor der Wache am Bremer Hauptbahnhof drei Bundespolizeifahrzeuge zu beschädigen. Nach kurzer Flucht wurde er am Bürgerpark festgenommen. Ebenfalls festgenommen wurde sein 25-jähriger Begleiter, der in den Hauptbahnhof flüchtete.