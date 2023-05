200 Aktionen bei der „Langen Nacht der Bremer Museen“

Von: Thomas Kuzaj

Im Gerhard-Marcks-Haus zeigt der Schauspieler und Tänzer Augusto Jaramillo Pineda sein Solo „Symbiosos“ (20.30 und 22.30 Uhr). © Merit Esther Engelke

Bremen – Hier interessante Insekten, dort ein Tanz-Solo. Hier eine Lesung, dort eine Zirkusshow. 28 Museen und Ausstellungshäuser beteiligen sich an der „Langen Nacht der Bremer Museen“. Sie beginnt am Sonnabend, 3. Juni, um 18 Uhr und dauert dann bis 1 Uhr in der Nacht. Über die Ausstellungen und Sammlungen der Häuser hinaus stehen etliche exklusive Extras auf dem Programm der Museumsnacht.

Das Spektrum der Museen reicht nicht von A bis Z, wohl aber von A bis W – vom denkmalgeschützten Alten Pumpwerk, dem Museum für Geschichte und Technik der Bremer Abwasserentsorgung in Findorff, bis zum grün-weißen Werder-Museum „Wuseum“ im Weserstadion. Insgesamt sind mehr als 200 Veranstaltungen geplant. Viele Rundgänge gehören dazu – von der Führung zu den Domglocken bis zum Einblick in die Arbeit der Restauratoren am Focke-Museum in Schwachhausen.

Die Kunsthalle Bremen verwandelt sich in eine Manege, wenn die Zirkusschule „Jokes“ mit ihrer Show „Countdown“ die Themen „Zeit“ und „Sinn des Lebens“ aufgreift. Für sein Tanzsolo „Symbiosos“ hat sich der Schauspieler und Tänzer Augusto Jaramillo Pineda gleich nebenan im Gerhard-Marcks-Haus von den Skulpturen der Künstlerin Andrea Geile inspirieren klassen, wo er seine Performance nun auch aufführt. Er thematisiert, was Bäume kräftigt oder zerstört und welche Rolle der Mensch dabei spielt.

Bach bekommt in Bremen einen orientalischen Touch

Der singende Standesbeamte Matthias Marquardt entführt in der „Botanika“ (Rhododendronpark, Horn) das Publikum in die Welt der Swing-Musik. Das David-Niedermayer-Trio spielt im Focke-Museum märchenhafte Kompositionen auf orientalischen Instrumenten – und verleiht auch den Werken von Johann Sebastian Bach einen orientalischen Touch, wie es vorab heißt. Einblicke in das Leben von Seeleuten gibt es unterdessen bei einer Lesung im Bremer Hafenmuseum (Speicher XI, Überseestadt). Im Vegesacker Overbeck-Museum liest Museumsleiterin Katja Pourshirazi ausgewählte Texte vor den dort ausgestellten Kunstwerken. Mittlerweile ein beliebter Klassiker der „Langen Nacht“ sind Auftritte von Künstlern der Shakespeare-Company. Dieses Mal spielen Svea Auerbach und Michael Meyer in gleich fünf Häusern eine Szene aus „Pinocchio“ in einer Version für Erwachsene.

Der Insekten-Experte Volker Lohrmann spricht im Bremer Übersee-Museum über die umfassende Insektensammlung des Hauses (19 und 22 Uhr). © Übersee-Museum

Zuweilen wirkt die Museumsnacht so inspirierend, dass Besucher selbst aktiv werden möchten – und auch das ist möglich, versprechen die Organisatoren. Die Museen Böttcherstraße etwa schärfen mit den „Urban Sketchers“ bei einem künstlerischen Spaziergang mit Papier und Bleistift den Blick für etliche Besonderheiten der Böttcherstraße. Collage- und Drucktechniken dürfen in der Weserburg gemeinsam mit der Künstlerin Sirma Kekec ausprobiert werden. Das sprichwörtliche Tanzbein lässt sich derweil unter anderem in der „Silent Disco“ im Universum schwingen, wo die Teilnehmer via Kopfhörer ihre eigene Musik hören. Und bei einem Kurz-Kursus im Bremer Übersee-Museum sollen Tanzbegeisterte mit der „Swing-Kantine“ den legendären „Lindy Hop“ ausprobieren, einen wilden Swing-Paartanz aus dem New York der 20er und 30er Jahre.

Eintrittspreise und Oldtimer-Shuttle

Während der „Langen Nacht“ werden die Eintrittsbänder zu Fahrkarten. So sind alle beteiligten Häuser ohne Zusatzkosten per ÖPNV, Pendelbus, Schiff oder mit der historischen Straßenbahn zu erreichen, heißt es. Geführte Radtouren und Mitfahrgelegenheiten in Oldtimern ergänzen das Mobilitätsangebot. Die 20 Oldtimer beginnen um 18 Uhr am Focke-Museum ihre Tour durch die Nacht.

Die Eintrittsbänder für die „Lange Nacht der Bremer Museen“ sind bei den beteiligten Museen und Ausstellungshäusern, in der Bremen-Information (Böttcherstraße) sowie bei Nordwest-Ticket – und damit auch in den Geschäftsstellen unserer Zeitung – zu haben. Der Eintrittspreis beträgt zwölf Euro, ermäßigt neun Euro, ein Familienticket kostet regulär 24 Euro, für Single-Familien zwölf Euro. Ab 23 Uhr gibt es ein „Late-Night-Ticket“ für sechs Euro pro Person. Alle Details unter dieser Adresse.