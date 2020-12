Brücke soll noch 20 Jahre halten

Bremen – Die Stephanibrücke in der Bremer Innenstadt kann noch zwölf bis 20 Jahre sicher betrieben werden. Perspektivisch muss sie dann durch einen Neubau ersetzt werden. Das haben statische Nachrechnungen ergeben, die das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) am Mittwoch veröffentlicht hat. Auch seien weniger Einschränkungen als derzeit erforderlich. Zwar gelten weiterhin ein Überholverbot und ein Abstandsgebot von 50 Metern für Lkw. Aber die noch bestehenden halbseitigen Sperrungen für den Fuß- und Radverkehr auf der unteren Ebene der Brücke seien entbehrlich, sagte ASV-Leiter Sebastian Mannl. Die Konsequenz: Der dortige Bauzaun wird abgebaut.

Brücken werden in Deutschland nach den Vorgaben des Bundes systematisch statisch nachgerechnet, um die tatsächliche Tragfähigkeit der Bauwerke zu ermitteln. Die Berechnungen verlaufen teilweise über Jahre, so das ASV. „Dabei können rechnerische Ergebnisse durchaus einer Korrektur bedürfen.“ Das erste Ergebnis wies im Jahr 2017 für die 1947 eingeweihte Stephanibrücke, die im Zuge der Bundesstraße 6 verläuft und neben der Autobahnquerung die einzige Schwerlastbrücke in Bremen ist, eine nicht ausreichende Tragfähigkeit auf. Und diese korrespondierte mit entsprechenden Schäden am Bauwerk. In der Folge wurde die Nutzung für den Verkehr gekappt – mit den weiterhin gültigen Einschränkungen für Lkw sowie den Einschränkungen für Fußgänger und Radfahrer, um die „mögliche rechnerische Belastung durch Menschenansammlungen“ zu reduzieren.

„Nur so war es möglich, alle Fahrspuren für den Kraftfahrzeugverkehr weiterhin zur Verfügung zu stellen. Als Alternative zu den Einschränkungen auf der unteren Ebene hätten damals die äußeren Fahrspuren für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt werden müssen“, sagte Mannl. Und weiter: „In der Abwägung der zu erwartenden verkehrlichen Auswirkungen hatte das ASV die Einschränkungen auf der unteren Ebene der Brücke als vertretbarer bewertet und umgesetzt.“

Die Brücke wurde dann in ein digitales Modell überführt, wobei „jedes Element, jede Schraube, jeder Träger und die Materialbeschaffenheit nachgebildet wurden“, hieß es. Daraus resultierte das am Mittwoch bekanntgegebene Ergebnis. Doch noch wird weiter nachgerechnet: Das ASV will im laufenden Monat die Stephanibrücke erneut umfangreich auf Schäden prüfen.