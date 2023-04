18-Jähriger fährt mit Auto gegen Baum und stirbt

Der 18-Jährige war bereits tot, als die Einsatzkräfte ihn befreiten. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Ein 18-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall in Neuenkirchen-Vörden (Landkreis Vechta) ums Leben gekommen. Er fuhr mit seinem Auto gegen einen Baum.

Neuenkirchen-Vörden – Tragischer Unfall am Sonntagmorgen, 16. April 2023, in Neuenkirchen-Vörden im Landkreis Vechta. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war ein 18-Jähriger von der Straße abgekommen und dann gegen einen Baum gefahren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Durch den Aufprall wurde er eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Auto geholt werden. Der 18-Jährige war bereits tot, als die Einsatzkräfte ihn befreiten.

