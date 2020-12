177 000 Euro Reingewinn trotz Corona

Bremen – Alles ist anders im Corona-Jahr 2020. Hygeniemaßnahmen, Abstandsregeln und Maskenpflicht fordern ihren Tribut. So wird aus der Reingewinnübergabe der Bürgerpark-Tombola, die traditionsgemäß beim Bürgermeister im Rathaus zelebriert wird, ein „Maskenball“ auf dem Marktplatz.

Es ist ein ungewöhnlicher Fototermin für die Geschichtsbücher. Mit dabei sind Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD), der Schirmherr der Lotterie, Bürgerpark-Direktor Tim Großmann, Bürgerparksvereins-Präsident Joachim Linnemann und Tombola-Chef Dietmar Hoppe. Und alle tragen sie Mund-Nase-Masken in Bürgerpark-Outfit.

177 000 Euro Reingewinn hat die Tombola in diesem Jahr erwirtschaftet – trotz mehrwöchiger Corona-Zwangspause. Das Geld kommt in diesem Jahr zu sechs Achteln dem Bürgerpark zugute. Ein Achtel des Ertrags geht an den Stadtgarten Vegesack, jeweils ein Sechzehntel bekommen der Achterdiekpark und der Verein Förderkreis Overnigelant, der sich um Parks und öffentliche Kunstwerke in Oberneuland kümmert.

Vier Wochen Zwangspause

383 900 Lose hat die Tombola in diesem Jahre verkauft, 767 800 Euro Umsatz erzielt. Das ist deutlich weniger als sonst. 2019 wurden 597 100 Lose verkauft, der Umsatz von 1,1942 Millionen Euro war ein Rekordwert. Der Reinertrag lag bei mehr als 420 000 Euro.

Zurück in die 66. Bürgerpark-Tombola. Die hatte am 5. Februar ganz normal begonnen, kämpfte zunächst mit ungünstigem Wetter und war bis 10. Mai geplant. Doch Corona machte einen Strich durch die Rechnung. Der Shutdown am 18. März unterbrach den Losverkauf für mehr als vier Wochen – bis zum 19. April. Danach wurden unter strengen Hygienemaßnahmen wieder Lose verkauft, ab 20. April in der Innenstadt, ab 21. April auch in den großen Einkaufszentren. Dem Tombola-Team wurde eine zweiwöchige Verlängerung genehmigt. „Die zwei Wochen haben uns Umsätze und Erträge gebracht“, so Hoppe.

„Genehmigung für 2021 ist durch“

Und jetzt? Die Planungen für 2021 laufen auf Hochtouren. „Aber anders als sonst“, sagt Hoppe. Empathie sei in den Gesprächen gefragt. „Wir können nicht offen und offensiv an den Markt rangehen.“ Es gehe darum, andere Wege zu suchen und zugleich langjährige Partnerschaften zu pflegen. Der Termin für die 67. Lotterie jedenfalls steht: Sie soll vom 3. Februar bis 9. Mai 2021 stattfinden. „Die Genehmigung ist durch“, sagt der Tombola-Chef.

Übrigens: Die Bürgerpark-Masken gibt es für sieben Euro bei der Parkverwaltung. Infos im Schweizerhaus unter Telefon 0421/34 20 70.