Bremen: Saisoneröffnung an der Gastromeile Schlachte

17 Schiffe und zehn Biergärten

+ © Esser Daumen hoch: Die Schlachte-Gastronomen blicken zuversichtlich auf die neue Freiluftsaison an der Bummelmeile. © Esser

An Bremens Flaniermeile rüsten sich die Gastronomen für die Sommersaison. Die Schlachte mit ihren zehn Biergärten soll wieder ein breitgefächertes Publikum anziehen.

Bremen – Gegen Mittag zeigen sich die ersten Frühlingssonnenstrahlen an der Schlachte. Es sind Vorboten der neuen Freiluft-Saison an der Bummel- und Flaniermeile an der Weser. Die Gastronomen rüsten sich und blicken zuversichtlich auf die nächsten Monate.

„Die Schlachte steht für Diversität und ein vielfältiges Angebot“, sagt Claudia Gösling, die Projektleiterin vom Marketingverband, am Mittwoch beim traditionellen Pressetermin zur Saisoneröffnung. Das Gastro-Angebot zwischen der Martinikirche und dem Varieté-Theater GOP am Eingang zur Überseestadt ist durchaus üppig. Laut Gösling bieten beispielsweise zehn Biergärten rund 3 000 Sitzplätze. In 15 Restaurants von „Kangaroo Island“ über „MA“ und „Cafe & Bar Celona“ bis „Feldmann’s“, „Luv“ und „Paulaners“ werden norddeutsche, bayerische, italienische, mexikanische, asiatische und australische Spezialitäten sowie neben den Lokalmarken Beck’s und Haake-Beck weitere bis zu 40 Biersorten serviert. Am Weserufer liegen 17 Schiffe vor Anker, dazu zählen Gastroschiffe wie die „Alexander von Humboldt“ und das Pfannkuchenschiff „Admiral Nelson“. Die Reederei „Hal över“ steuert mit ihrer Flotte von Bremen aus Bremerhaven und Oldenburg an und startet zu Hafenrundfahrten. Weiteren Angaben zufolge stehen an Bord der Schiffe insgesamt 100 Betten für Übernachtungsgäste zur Verfügung. Auch an Land bietet die Schlachte Hotelbetten an, unter anderem im „Kangaroo Island“. Das Spielcasino (Schlachte 26) rundet das Angebot ab.

Und sonst? Am 27. Mai gibt es im Rahmen der Bremen-Marketing-Veranstaltung „Genuss-Ufer“ unter anderem Showkochen und Live-Musik an der Promenade. Die Kajenmarkt-Saison beginnt laut Großmarkt-Homepage wieder mit einem langen Wochenende vom 29. April bis zum 1. Mai. Danach herrscht den Angaben zufolge bis September jeweils an den ersten beiden Sonnabenden jeweils von 11 bis 18 Uhr Markttreiben. Die „Maritime Woche“ folgt vom 9. bis 17. September. Und der vorweihnachtliche „Schlachte-Zauber“ beginnt am 27. November und endet am 23. Dezember.

Kajenmarkt startet am letzten April-Wochenende

Gemach, gemach. Die Bierpreise werden steigen. „Die Brauereien haben zuletzt dreimal die Bierpreise erhöht. Da müssen wir folgen“, sagen die Gastronomen. Der halbe Liter Gerstensaft wird 5,50 bis sechs Euro kosten.

Auch ein Sicherheitsdienst soll von Mai bis September wieder unterwegs sein. Vor allem Taschendiebstähle bleiben ein Problem an der Flaniermeile. Die Feinabstimmung unter den Gastronomen läuft, hieß es.