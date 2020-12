17 Marktbuden öffnen in Bremen

Auf dem Marktplatz, dem Domshof und dem Liebfrauenkirchhof sind erste Marktbuden aufgebaut worden. Der Verkauf beginnt.

Epidemiologe lehnt „Buden in der Stadt“ ab.

Polizei schließt Café im Steintor-Viertel.

Corona fordert weitere vier Todesopfer.

Bremen – Das Ordnungsamt hat grünes Licht für 17 Stände gegeben, die nach aktueller Planung bis 23. Dezember in der Innenstadt und an der Südseite des Hauptbahnhofs stehen dürfen. Angeboten werden Kartoffelpuffer, gebrannte Mandeln, Brezel, Grillfleisch und auch Kunsthandwerk. Der Mini-Markt will für einen Hauch von Weihnachtsatmosphäre sorgen, stößt aber nicht nur auf Gegenliebe. „Die Buden in der Stadt sind eine rundweg schlechte Idee, mit oder ohne Glühwein“, sagte der Bremer Epidemiologe Hajo Zeeb zu Radio Bremen.

Geschlossen hat die Bremer Polizei am Dienstagabend ein Café im Steintor-Viertel. Dort hatten sich insgesamt 16 Männer im Alter von 27 bis 44 Jahren versammelt und somit die Corona-Regeln missachtet. Und nicht nur das: Bei einer Durchsuchung entdeckten die Einsatzkräfte außerdem kleinere Mengen von Drogen sowie Spielchips, Spielautomaten und Bargeld. So gab es für die Herrenrunde Anzeigen wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln, der Beteiligung am unerlaubten Glücksspiel und Verstößen gegen die Coronaverordnung, sagte ein Polizeisprecher.

Appell an Pflegeheim-Besucher

Der Bremer Landesdiakoniepastor Manfred Meyer hat an die Angehörigen von Menschen in Pflegeheimen appelliert, ihre Weihnachtsbesuche zurückhaltend zu planen. Die psychosoziale Belastung für die Mitarbeiter in der Pflege sei während dieser Pandemie besonders groß. Meyer sagte: „Auch wenn wir gerade zu Weihnachten zu Recht Kontakte zu Familienangehörigen pflegen und Besuche bei Angehörigen planen, so darf das Fest der Liebe nicht zu einem Kollaps des Gesundheitssystems und einem drastischen Anstieg von Corona-Infizierten führen.“

Aktuelle Zahlen: Seitwärtsbewegung

Im Land Bremen sind am Mittwoch erneut vier Corona-Todesopfer gemeldet worden, drei in Bremen und eines in Bremerhaven. Die Zahl derjenigen, die seit Beginn der Pandemie an oder mit Corona gestorben sind, stieg an der Weser auf 147. Das Gesundheitsamt meldete 208 Neuinfektionen mit Covid-19, davon 191 in der Stadt Bremen. Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Fälle stieg im Land auf 11 188, aktiv infiziert sind 1 528. Der Inzidenzwert ist in Bremen auf 117,3 gestiegen, in Bremerhaven auf 79,0 gesunken. Aktuell werden 169 Personen stationär versorgt, davon 33 auf Intensivstationen. 24 davon werden beatmet.