17-jähriger Häftling würgt Knastkollegen bewusstlos

Bremen - Wegen eines versuchten Tötungsdelikts in der Justizvollzugsanstalt Oslebshausen (JVA) ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft Bremen gegen einen 17-jährigen Marokkaner. Er soll versucht haben, im Knast einen 22-jährigen Albaner zu töten.

Nach Angaben von Oberstaatsanwalt Frank Passade gerieten die jungen Häftlinge in der Jugendstrafanstalt Am Fuchsberg am Dienstagnachmittag während einer Freistunde in Streit. Dabei soll der 17-Jährige schließlich den 22-Jährigen in den Schwitzkasten genommen und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Nur mit Mühe, so Passade, hätten Vollzugsbedienstete den 17-Jährigen vom älteren Gefangenen trennen können. Der Jugendliche soll abschließend noch mit seinem Fuß in das Gesicht des 22-Jährigen getreten haben.

Die Staatsanwaltschaft hat gegen den 17-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Totschlags eingeleitet. Die Ermittlungen werden laut Passade gemeinsam mit der Kriminalpolizei geführt und dauern noch an. - gn

