Bremen: 17 Ateliers auf zwei Stockwerken

Von: Martin Kowalewski

Ganz viel Platz für Kunst: Lena Riechmann, Standortmanagerin im Zentrum für Kunst, steht mitten in einer Halle im oberen Stockwerk. © Kowalewski

Die Bremer Kulturszene hat eine neue Heimat. Im Tabakquartier ist das „Zentrum für Kunst“ entstanden. Mit 17 Ateliers auf zwei Stockwerken. Am Sonntag beginnt das Pre-Opening.

Bremen – Spartenübergreifend und ziemlich groß: Am 13. Januar soll das Zentrum für Kunst im Bremer Tabakquartier mit einem dreitägigen Programm offiziell eröffnet werden. Auf der Gesamtfläche von etwa 5 500 Quadratmetern sollen junge, freie Kulturschaffende Platz für ihre Arbeit, Proben, Aufführungen und Ausstellungen finden. Doch schon am Sonntag, 28. August, startet ein Pre-Opening-Programm mit 14 Veranstaltungen.

Die große Nutzfläche verteilt sich auf zwei Stockwerke sowie einen Keller. Im oberen Stockwerk befinden sich 17 Ateliers mit 34 Atelierplätzen in zwei großen Hallen, eine als Begegnungs- und Co-Working-Fläche, eine zweite für Ausstellungen. Hier sollen geförderte Künstler arbeiten. Die Förderdauer soll bei drei Jahren liegen.

Im Stockwerk darunter befinden sich die zwei Säle für Aufführungen, beide ausgestattet mit Tanzböden. Auch gibt es Backstage-Bereiche und neben Garderoben auch Duschen für die Bühnenkünstler. Das Zentrum ist mit Multimedia-Technik ausgestattet. Im Keller soll ein Aufnahme- und Produktionsstudio für Ton-Bild eingerichtet werden. Das wird auch verbunden mit dem Standort der Bremer Philharmoniker, die nebenan Quartier bezogen haben. Allerdings steht noch die Lieferung von Technik aus. Liferengpässe eben. Manchmal sei man froh über die Ankunft zweier Kühlschränke, sagte Kultur-Staatsrätin Carmen Emigholz. Mit dem Zentrum für Kunst in der alten Martin-Brinkmann-Zigarettenfabrik will das Kulturressort eine Anlaufstelle für junge freischaffende Künstler schaffen.

Konzertinstallationen, Tanz, Schauspiel

Das Pre-Opening bietet ein reiches Programm: Neben Konzerten sind auch Konzertinstallationen, Tanz, Schauspiel und Figurenspiel dabei. Gefüllt wird das ebenfalls spartenübergreifende Programm von 16 freien Ensembles aus Bremen, die sich vor dem Hintergrund der Corona-Krise als „Freie Ensembles Bremen“ zusammengeschlossen haben und auch in dem Zentrum proben. Sie alle haben Projekthilfen in der Corona-Zeit erhalten. „Bremen und der Bund haben uns nicht alleine gelassen, und wir freuen uns, dass wir mit der Konzertreihe jetzt etwas davon zurückgeben können“, sagt Barbara Heindlmeier. Sie ist Mitinitiatorin der Freien Ensembles. Das Pre-Opening-Programm ist letztlich eine Konzertreihe, besser noch ein Festival, für das bis zum 26. März Termine im Kalender stehen.

„Das Festival ist eine beispielgebende, direkte Kooperation zwischen der Kulturbehörde und den Akteuren der freien Bremer Musikszene – und zeigt uns, wie wichtig es war, die Künstler während der Coronakrise zu unterstützen“, sagte Emigholz. Das Festival beginnt am Sonntag, 28. August, um 20 Uhr mit dem „Ensemble New Babylon“ und dem „Konzert VII, einem Auftragswerk von Elnaz Seyedi, einer 1982 im Iran geborenen Komponistin.

„Prachtvolle Barockmusik“

„In Fiesta Praetorii“ heißt ein Programm von Bremer Geigenressort, Hanse Pfeyfferey und Vocalensemble mit Renaissancemusik von Michael Praetorius, das am Sonntag, 11. September, um 18.30 Uhr erklingt. Es wird „prachtvolle Barockmusik als besonderes räumlich-akustisches Erlebnis“ versprochen. Das „Puls Ensemble“ mit Geige, Klarinette und Marimba spielt am Donnerstag, 15. September, um 19 Uhr das Programm „Puls“. Eine kammermusikalische Bearbeitung von Antonio Vivaldis „Vier Jahreszeiten“, verbunden mit Tänzen aus der Zeit um 1700 steht am Sonnabend, 15. Oktober, um 19 Uhr auf dem Programm.

Tickets gibt es online bei Nordwestticket sowie jeweils an der Abendkasse im „Zentrum für Kunst“ an der Hermann-Ritter-Straße 108 E.

Weitere Infos zum Programm unter:

www.freie-ensembles-bremen.de