Senat stimmt Verkauf des Parkhauses Mitte an Investor Zech zu

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Nach zwei Jahren der Verhandlungen soll es nun auf einmal ganz schnell vorangehen. Der Senat hat am Dienstag dem Verkauf des Parkhauses Mitte an den Investor Kurt Zech zugestimmt. Ein zentrales Projekt zur Neugestaltung der Bremer Innenstadt hat damit eine große Hürde genommen.

Zech will das Parkhaus abreißen und stattdessen unter Einbeziehung der Gebäude von Karstadt und Kaufhof eine „City-Galerie“ errichten – mit 21.000 Quadratmetern Fläche für Einzelhandel, Büros und (in den oberen Etagen) Wohnungen.

Rund ums Parkhaus Mitte liege der „Schlüssel für die Entwicklung der Bremer Innenstadt“, so Bausenator Joachim Lohse (Grüne). „Nun ist der zentrale Spielstein aufs Feld gebracht“, so Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD). Noch einmal Lohse – mit einem Blick in die Zukunft: „Hinterher wird‘s allen sehr viel besser gehen.“

Am Donnerstag ist der Verkauf des Parkhauses Thema in der Baudeputation, am Freitag im Haushalts- und Finanzausschuss der Bürgerschaft. Schon für Montag, 6. Mai, ist die notarielle Beurkundung des Vertrags geplant – noch vor der Bürgerschaftswahl am 26. Mai also. 2024 – so der ehrgeizige Zeitplan – soll der Neubau fertig sein.

Zech zahlt für das Parkhaus Mitte etwa 14 Millionen Euro, hieß es am Dienstag im Rathaus. Mit dem Abriss liegen die Kosten für ihn bei 16,7 Millionen Euro. „Der Kaufpreis basiert auf einem Wertgutachten des unabhängigen Gutachterausschusses von Geo-Information Bremen“, hieß es weiter. Als Käufer tritt die Gustav-Zech-Stiftung auf.

Verbindlicher Zeitplan beschlossen

Zech und die Stadt haben einen verbindlichen Zeitplan vereinbart. Wer festgelegte Fristen nicht einhält, riskiert Strafzahlungen. So muss der Investor Bauanträge innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung des Bebauungsplans einreichen, sechs Monate nach Erteilung der Baugenehmigung mit dem Abriss beginnen, drei Monate nach Abriss mit dem Bau anfangen – und diesen dann in 30 Monaten fertigstellen.

Zech seinerseits kann den Deal rückgängig machen, wenn die Stadt nicht schnell genug das Planungsrecht für das Areal schafft. „Wir haben lange verhandelt, haben vielleicht auch hart verhandelt, aber vor allem fair“, sagte Wolfrat Voigt, Präsident der Gustav-Zech-Stiftung. Das Ergebnis sei ein „ausgewogener Vertrag, der die Interessen der Stadt wahrt“. Voigt: „Wir sind der Auffassung, dass die Stadt ein enormes Potenzial hat. Wir wissen von großen Einzelhändlern, dass sie darauf warten, dass hier etwas Grundlegendes passiert.“

Handel allein aber könne eine Innenstadt nicht beleben. „Das Konsumverhalten hat sich völlig verändert. Darauf muss geantwortet werden.“ Eine Antwort ist Wohnen, dass in der „City-Galerie“ eine große Rolle spielt. Wie die „City-Galerie“ aussehen wird, ist noch offen.

„Werkstattverfahren“ mit mehreren Architekturbüros

Klären soll sich das in einem „städtebaulich-architektonischen Werkstattverfahren“ mit „mindestens sechs“ Architekturbüros. Die Eigentümerin des Galeria-Kaufhof-Grundstücks, die DIC Asset AG, hat sich verpflichtet, an dem Verfahren teilzunehmen, so Voigt. Das ist wichtig, denn hier liegt noch ein Knackpunkt – die seit 1970 bestehende Verflechtung von Galeria-Gebäude und Parkhaus Mitte. Denn auf dem Dach des Kaufhauses gibt es 482 Autoparkplätze, die nur über das Parkhaus Mitte erreichbar sind.

Das Parkhaus Mitte selbst hat 578 Autostellplätze. Zu dem Bau, der bis zum Abriss weiter von der Gesellschaft Brepark bewirtschaftet wird, gehören auch 2975 Quadratmeter Büroflächen sowie 910 Quadratmeter für Einzelhandel und Gastronomie. Das Grundstück hat eine Fläche von 3479 Quadratmetern.

Ausgleich für verlorene Parkflächen sollen die neue Tiefgarage im „City-Gate“ (Hauptbahnhof, 280 Stellplätze) und mögliche Kooperationen mit privaten Parkhäusern (etwa: Baumwollbörse) bieten. Hilft das alles nicht, wäre eine Aufstockung des Brill-Parkhauses denkbar. Zur „City-Galerie“ selbst sollen keine neuen Autoparkplätze gehören.